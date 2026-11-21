قال الرئيس السيسي، إن القارة الأفريقية تتحمل نصيبا مضاعفا من تداعيات المشهد الدولي المضطرب.

واضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن أفريقيا تواجه أزمات ومنازعات تهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تتأثر بشدة بتداعيات الصراعات الدولية بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن التعاون والعمل المشترك خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا لا سيما في ظل الظروف الراهنة.