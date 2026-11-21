كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحركات إدارة النادي للتفاوض مع نادي القناة من أجل التعاقد مع إبراهيم سامي، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال شهر يناير.

الأهلي يتحفظ على طلب القناة لضم إبراهيم سامي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي القناة لبحث إمكانية ضم إبراهيم سامي، إلا أن المطالب المالية للنادي أثارت تحفظات كبيرة داخل إدارة القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن نادي القناة طلب الحصول على مليون و100 ألف دولار مقابل الموافقة على انتقال اللاعب إلى الأهلي، وهو مبلغ يقترب من 60 مليون جنيه مصري، الأمر الذي لا يحظى بقبول داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن هناك تحفظًا كبيرًا على القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، في ظل تقييم الأهلي للمقابل المادي ومدى جدوى التعاقد مع اللاعب وفقًا للميزانية المحددة لتدعيم الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتجاه الأكبر داخل الأهلي في الوقت الحالي يميل إلى صرف النظر عن التعاقد مع إبراهيم سامي، حال استمرار نادي القناة في التمسك بمطالبه المالية دون تخفيضها.