أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، وليس مجرد متلقٍ لها، مشددا على أهمية اضطلاع إفريقيا بدور قيادي في تشكيل نظام دولي أكثر إنصافا وفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي تناول خلالها أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القارة الإفريقية، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار ومسارات التنمية.

وشدد الرئيس على أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خيارا مصيريا لا يمكن التراجع عنه، مؤكدا أن أوجه القصور في منظومة العمل متعدد الأطراف يجب أن تكون دافعا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنا، وليس مبررا للتخلي عنها.

وأشار السيسي إلى أن إفريقيا تتحمل نصيبا مضاعفا من تداعيات الاضطرابات الدولية، سواء نتيجة النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والاستقرار داخل القارة، أو بسبب انعكاسات الصراعات الدولية، وما تفرضه من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة أعباء الديون.

كما دعا إلى تبني رؤية إفريقية متكاملة لإدارة القضايا العالمية المشتركة، تضع التنمية في صدارة الأولويات، وتمنح الدول النامية فرصا حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، من خلال الالتزام بالقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وإصلاح النظام المالي الدولي بما يضمن توفير تمويل تنموي طويل الأجل وميسر، وتخفيف أعباء الديون.

وأكد الرئيس أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتوفير الدعم اللازم للدول المتضررة.

وفي مستهل كلمته، رحب الرئيس السيسي بضيوف مصر المشاركين في المنتدى، مشيرا إلى أن دوراته الخمس السابقة نجحت في توفير منصة للحوار وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والتحولات التي يشهدها العالم، بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن والتنمية وتعزيز التعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين، ويسهم في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

ولفت إلى أن انعقاد المنتدى بمدينة أسوان يضفي عليه خصوصية كبيرة، باعتبارها مدينة ذات مكانة حضارية وتاريخية، وجسرا يربط مصر بعمقها الإفريقي، وبوابة للتجارة والتنقل والتواصل بين الشعوب.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على ثقته في قدرة القارة الإفريقية، بما تمتلكه شعوبها من طاقات وإمكانات وإرادة، على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر أمنا وعدلا وازدهارا، ليس لشعوب القارة فقط، وإنما للإنسانية جمعاء.