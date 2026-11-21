بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لجميع قنوات التليفزيون في مصر نحو 158.8 ألف ساعة خلال العام 2025/2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم السبت، أن الأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للتليفزيون عام 1996، باعتباره أول منتدى عالمي للتليفزيون، اعترافًا بتأثير هذه الوسيلة في صنع القرار، وتسليط الضوء على النزاعات والتهديدات التي تواجه السلام والأمن، فضلًا عن دورها في إبراز القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار البيان، إلى أن المجال الاجتماعي استحوذ على النصيب الأكبر من ساعات البث المرئي خلال العام 2025/2026، بإجمالي 42.9 ألف ساعة، تمثل 27.03% من إجمالي البث، وبمتوسط 117.35 ساعة يوميًا.

وجاء المجال السياسي في المرتبة الثانية، بإجمالي 22.475 ألف ساعة، بنسبة 14.15%، وبمتوسط 61.35 ساعة يوميًا، يليه المجال الثقافي بـ19.655 ألف ساعة، تمثل 12.38%، وبمتوسط 53.51 ساعة يوميًا.

القنوات الرئيسية والإقليمية

وبلغ متوسط ساعات البث المرئي اليومي بالقنوات الرئيسية والإقليمية، التي تشمل القنوات الأولى والثانية والقاهرة والقنال والإسكندرية والدلتا والصعيد وطيبة، نحو 147.3 ساعة يوميًا خلال العام 2025/2026.

الخدمات الإخبارية

وسجلت ساعات بث الخدمات الإخبارية، التي تشمل قناة مصر الإخبارية والنيل الدولية وإذاعة الأخبار «راديو مصر»، نحو 26.28 ألف ساعة خلال العام، من بينها 8760 ساعة للبث المسموع عبر راديو مصر.

قطاع التليفزيون

وبلغ إجمالي ساعات بث قطاع التليفزيون، الذي يضم القناة الأولى والثانية والفضائية المصرية والفضائية الموجهة لأمريكا وتايم سبورت، نحو 43.8 ألف ساعة خلال العام 2025/2026.

قنوات النيل المتخصصة

وسجل إجمالي ساعات البث بقطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي يضم نايل دراما ونايل سبورت ونايل لايف ونايل سينما ونايل الثقافية والقناة التعليمية وماسبيرو زمان، نحو 61.32 ألف ساعة خلال العام 2025/2026.

واستحوذ المجال الاجتماعي على النصيب الأكبر من ساعات البث بقطاع قنوات النيل المتخصصة، بإجمالي 19.257 ألف ساعة، بنسبة 31.4% من إجمالي ساعات الإرسال، يليه المجال الثقافي بنحو 12.313 ألف ساعة، بنسبة 20.08% خلال العام نفسه.