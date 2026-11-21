كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، وطقس حار على مناطق جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم، وفقاً لما رصده برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، عددًا من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل، ويصبح باردًا في الصباح الباكر.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر دفئًا خلال فترات النهار، مقارنة بساعات الليل التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية اليوم

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط الأمطار اليوم السبت

وبشأن فرص سقوط الأمطار، أشارت توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت على عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

العاصمة الإدارية: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

6 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

بنها: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

دمنهور: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

كفر الشيخ: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

المنصورة: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

الزقازيق: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

طنطا: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

العلمين: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

السلوم: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

دمياط: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

بورسعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

السويس: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

العريش: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة

رفح: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

رأس سدر: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

نخل: العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات

سانت كاترين: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

الطور: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

طابا: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

رأس غارب: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

سفاجا: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

مرسى علم: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

شلاتين: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

حلايب: العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة

بني سويف: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة

المنيا: العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد

أسيوط: العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج: العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة

قنا: العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة

الأقصر: العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة

الوادي الجديد: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة

أبو سمبل: العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء الشبورة

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة قائدي السيارات، توخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية على بعض الطرق، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتجنب القيادة بسرعة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية الأفقية.

كما نصحت بمتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على أي تحديثات بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.