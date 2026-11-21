أشاد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، بالمسيرة العلمية المتميزة للعالمة المصرية الراحلة الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية الأسبق بكلية الطب جامعة أسيوط، وما قدمته من إسهامات بحثية رائدة في مجال طب الأعصاب والتحفيز المغناطيسي للدماغ، أسهمت في تعزيز الحضور العلمي لجامعة أسيوط على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك عقب نشر مجلة Journal of Neurology، الصادرة عن دار النشر العالمية Springer، في 18 نوفمبر 2026، مقال تكريمياً ضمن سلسلتها العلمية «رواد طب الأعصاب» (Pioneers in Neurology)، بعنوان «إيمان محمد حسين خضر (1957–2025)»، بقلم الدكتورة نور الهدى هريدي، والدكتورة جيلان كرم الله، والدكتور أحمد هاني، تناول مسيرتها العلمية والبحثية وإسهاماتها المؤثرة في تطوير أبحاث التحفيز الدماغي وعلاج الاضطرابات العصبية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ما حققته الراحلة يمثل نموذجاً مشرفاً للعالمة المصرية التي استطاعت بعلمها وإخلاصها أن تضع بصمة بارزة في مجال تخصصها، بما يعكس قدرة الجامعات الإقليمية على إنتاج المعرفة والمشاركة الفاعلة في تطوير العلوم الطبية عالمياً.

وأضاف أن الجامعة تعتز بما تركته الدكتورة إيمان خضر من إرث علمي وإنساني ممتد، وما قدمته من جهود في إعداد أجيال من الباحثين والأطباء، مؤكداً أن مسيرتها ستظل مصدر إلهام لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، ونموذجاً للعطاء العلمي الذي يتجاوز حدود المكان والزمان.

وُلدت الدكتورة إيمان خضر في 23 أغسطس 1957، وتخرجت في كلية الطب بجامعة أسيوط عام 1981 بتقدير امتياز، وحصلت على درجة الماجستير في الأمراض النفسية والعصبية عام 1987، ثم الدكتوراه في طب الأعصاب عام 1993. وتدرجت في العمل الأكاديمي حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 2003، وتولت رئاسة قسم الأمراض النفسية والعصبية عام 2016، ثم أصبحت أستاذة متفرغة عام 2017.

وعلى مدار مسيرتها، أشرفت على نحو 70 رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات أسيوط وأسوان وقنا، وأسهمت في نشر وتطوير منهج الفسيولوجيا العصبية في الممارسة الإكلينيكية لطب الأعصاب بمختلف أنحاء صعيد مصر.

وسلط المقال الضوء على إسهاماتها البحثية الرائدة في مجال التحفيز المغناطيسي للدماغ، وأبحاثها المتخصصة في علاج عدد من الأمراض والاضطرابات العصبية، بما أسهم في إثراء المعرفة الطبية وتعزيز حضورها في الأبحاث العلمية الدولية.

وشملت مسيرتها البحثية تدريبات وزمالات علمية دولية في لندن وبورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وتولت عضوية هيئات تحرير عدد من الدوريات العلمية المتخصصة، من بينها Neurophysiologie Clinique وBrain Sciences وFrontiers in Neurology.

وحظيت الراحلة بتقدير علمي رفيع، حيث حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2018، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 2019، كما أُدرج اسمها عام 2023 ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد.

وأسست الدكتورة إيمان خضر وأدارت برنامج الفسيولوجيا العصبية والتعديل العصبي بمستشفيات جامعة أسيوط، وأسهمت في تطوير إمكاناته البحثية والإكلينيكية، حتى أصبح مركزاً معترفاً به في مجال التعديل العصبي غير الجراحي، بما عزز مكانة الجامعة في هذا التخصص الدقيق.

ورحلت الدكتورة إيمان خضر في 18 ديسمبر 2025، عن عمر ناهز 68 عاماً، تاركة وراءها إرثاً علمياً وبحثياً ممتداً، وسيرة مهنية ستظل حاضرة في تاريخ جامعة أسيوط والبحث العلمي في مصر.