شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اهتمامًا واسعًا من المواطنين، في ظل متابعة تحركات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات العربية وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ورصد برنامج «صباح البلد»، خلال تقريره الصباحي اليوم السبت، أسعار صرف عدد من العملات، موضحًا قيمتي الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، وذلك في تمام الساعة 8:41 صباحًا.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي 53.76 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع، ليواصل تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة من جانب المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، نظرًا لأهميته في حركة التجارة والاستيراد والمعاملات الاقتصادية المختلفة.

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري 58.90 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها البرنامج خلال الفترة الصباحية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل الجنيه الإسترليني 70.54 جنيه للشراء، مقابل 70.95 جنيه للبيع، ليأتي ضمن العملات الأجنبية الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي 14.32 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.63 جنيه للشراء، و14.66 جنيه للبيع.

قائمة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار صرف العملات التي رصدها برنامج «صباح البلد» كالتالي:

الدولار الأمريكي: 53.76 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع

اليورو: 58.90 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 70.54 جنيه للشراء، و70.95 جنيه للبيع

الريال السعودي: 14.32 جنيه للشراء، و14.35 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 14.63 جنيه للشراء، و14.66 جنيه للبيع

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات كل بنك وآليات التسعير المعمول بها، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات تحويل أو استبدال العملات.