تلقى نادي مولودية الجزائر ، ضربة جديدة قبل استكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا، بعدما اتخذ مدربه التونسي خالد بن يحيى قرارًا بإنهاء مهمته مع الفريق، في تطور يضع الجهاز الفني للنادي أمام مرحلة جديدة خلال المنافسات المقبلة.

وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن بن يحيى أبلغ عرابي يعقوبي، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، برغبته النهائية في الرحيل، خلال اجتماع عُقد مساء الجمعة، فيما يترقب الطرفان التوصل إلى اتفاق بشأن آلية فسخ التعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الانفصال.

ويغادر المدرب التونسي منصبه بعد تجربة ثالثة مع النادي، تولى خلالها المسؤولية خلفًا للجنوب إفريقي رولاني موكوينا، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي، فضلًا عن تجاوز الأدوار التمهيدية والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي.

ورغم هذه النتائج، لم تكن العروض الفنية للفريق على مستوى تطلعات الجماهير، التي وجهت انتقادات متكررة للأداء، معتبرة أنه لا يعكس قيمة النادي وطموحاته، خاصة بعدما فرض مولودية الجزائر نفسه بطلًا للدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكانت جماهير المولودية تأمل في ظهور أكثر قوة على المستويين المحلي والقاري، مع وضع المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا ضمن الأهداف الرئيسية للفريق، وهو ما يجعل رحيل بن يحيى تطورًا لافتًا قبل خوض المواجهات الحاسمة في دور المجموعات.

ويأتي هذا التطور قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، أحد منافسي مولودية الجزائر في البطولة القارية، والمقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر 2026، في لقاء قد يخوضه الفريق الجزائري وسط تغييرات على مستوى القيادة الفنية.