أصبحت الإطلالة الطبيعية من الاتجاهات التي تحظى باهتمام كبير في عالم الجمال، حيث تتجه كثير من النساء إلى استخدام مستحضرات تجميل تمنح البشرة مظهرًا صحيًا وموحدًا دون إخفاء ملامح الوجه أو وضع طبقات كثيفة من المكياج.

وتعتمد صيحة المكياج الذي يبدو دون مكياج على إبراز جمال البشرة الطبيعي، مع استخدام كميات محدودة من مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب البسيطة وتحديد الملامح بطريقة هادئة، وهو ما يجعلها مناسبة للعمل والخروجات اليومية وحتى المناسبات النهارية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما سر انتشار المكياج الطبيعي؟

يرتبط انتشار هذه الإطلالة بالاهتمام بالبشرة الصحية والابتعاد عن المظهر المبالغ فيه، إلى جانب انتشار محتوى الجمال الذي يركز على البساطة والمنتجات متعددة الاستخدامات.

ولا يعني المكياج الطبيعي عدم استخدام مستحضرات التجميل، بل يعتمد على اختيار درجات قريبة من لون البشرة وتوزيع المنتجات بطريقة خفيفة تسمح بظهور ملمس الجلد الطبيعي.

كما أن هذه الطريقة تمنح المرأة حرية إبراز ملامحها دون الحاجة إلى استخدام عدد كبير من المنتجات.

7 خطوات للحصول على مكياج يبدو دون مكياج

1. ابدئي بتحضير البشرة

تحتاج الإطلالة الطبيعية إلى بشرة نظيفة ومرطبة، لذلك يفضل غسل الوجه بغسول مناسب لنوع البشرة، ثم استخدام مرطب خفيف يساعد على تحسين ملمس الجلد.

كما يجب استخدام واقي الشمس المناسب خلال النهار، مع تركه حتى يمتصه الجلد قبل وضع مستحضرات التجميل.

2. استخدمي كريم أساس خفيفًا

بدلًا من وضع طبقة كثيفة من كريم الأساس، يمكن اختيار تركيبة خفيفة أو مرطب ملون يمنح البشرة درجة متجانسة دون تغطية مفرطة.

ويفضل اختيار اللون الأقرب إلى لون الرقبة والوجه، مع توزيع المنتج بكميات قليلة وزيادتها فقط في المناطق التي تحتاج إلى تغطية.

7 خطوات للحصول على مكياج يبدو دون مكياج

3. استخدمي خافي العيوب في الأماكن الضرورية

لا تحتاجين إلى وضع الكونسيلر على كامل الوجه للحصول على مظهر طبيعي.

يمكن استخدام كمية صغيرة تحت العينين أو حول الأنف أو على آثار الحبوب، ثم دمجها جيدًا حتى لا تظهر حدود واضحة بين المنتج والبشرة.

4. اختاري أحمر خدود بدرجات هادئة

يساعد أحمر الخدود على منح الوجه مظهرًا حيويًا، ويمكن اختيار درجات الوردي الهادئ أو الخوخي وفقًا للون البشرة.

ومن الأفضل استخدام كمية بسيطة وتوزيعها تدريجيًا على الخدين، حتى تبدو النتيجة طبيعية وليست واضحة بشكل مبالغ فيه.

5. اهتمي بالحواجب دون مبالغة

تلعب الحواجب دورًا مهمًا في تحديد ملامح الوجه، لذلك يمكن تمشيطها بفرشاة صغيرة وملء الفراغات باستخدام قلم أو جل بلون قريب من لون الشعر.

والهدف هو الحفاظ على شكل الحاجبين الطبيعي بدلًا من رسمهما بخطوط حادة أو تغيير شكلهما بالكامل.

6. اختاري ألوانًا هادئة للعينين

يمكن استخدام ظلال عيون بدرجات البيج والبني الفاتح والوردي الهادئ، مع وضع طبقة خفيفة من الماسكارا لإبراز الرموش.

ولا تحتاج الإطلالة الطبيعية إلى خطوط آيلاينر كثيفة أو ألوان داكنة، بل يكفي تحديد العينين بطريقة بسيطة تتناسب مع شكل الوجه.

7. اختاري لونًا طبيعيًا للشفاه

تكتمل الإطلالة باستخدام أحمر شفاه بدرجة قريبة من لون الشفاه الطبيعي، مثل الوردي الهادئ أو درجات النيود المناسبة للون البشرة.

كما يمكن استخدام مرطب ملون للشفاه للحصول على مظهر ناعم دون الحاجة إلى طبقات متعددة من أحمر الشفاه.

أخطاء تجعلك تفقدين الإطلالة الطبيعية

هناك بعض الأخطاء التي قد تجعل المكياج يبدو أثقل مما تريدين، ومنها استخدام كمية كبيرة من كريم الأساس والكونسيلر، واختيار درجة غير مناسبة للبشرة، والمبالغة في رسم الحواجب أو تحديد الشفاه.

كما أن استخدام البودرة بكميات كبيرة قد يجعل ملمس البشرة يبدو جافًا أو متكتلًا، خاصة إذا كانت البشرة جافة بطبيعتها.

ومن المهم اختيار المنتجات وفقًا لنوع البشرة، فالبشرة الدهنية قد تحتاج إلى تركيبات خفيفة تساعد على التحكم في اللمعان، بينما تستفيد البشرة الجافة من المنتجات المرطبة ذات المظهر الطبيعي.

هل يناسب المكياج الطبيعي جميع الأعمار؟

يمكن تطبيق هذه الإطلالة في مختلف الأعمار، لكن اختيار المنتجات وطريقة توزيعها قد يختلفان حسب طبيعة البشرة واحتياجاتها.

فالبشرة التي تظهر عليها الخطوط الدقيقة قد يناسبها استخدام طبقات خفيفة من المنتجات، بينما تحتاج البشرة التي تعاني من آثار الحبوب إلى تغطية موضعية دون تحميل الوجه بكميات كبيرة من المكياج.