كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف إدارة القلعة الحمراء من التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة، مدافع فريق اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تحركات النادي لتدعيم الخط الخلفي بعناصر جديدة قادرة على معالجة الأزمات الدفاعية التي يعاني منها الفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لم تفتح باب التفاوض مع المدافع الجزائري خلال الفترة الحالية، بعدما تقرر تجميد ملف التعاقد معه لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات النادي، في ظل عدم وجود قناعة كاملة بإمكاناته الفنية.

أسباب تراجع الأهلي عن ضم أشرف عبادة

وجاء قرار مسؤولي الأهلي بعد متابعة مستوى أشرف عبادة مع اتحاد العاصمة الجزائري خلال الفترة الماضية، حيث لم يقدم المدافع الأداء المنتظر، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني إلى إعادة النظر في إمكانية التعاقد معه.

وكانت مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي من أبرز المباريات التي خضع خلالها اللاعب للتقييم، بعدما نجح اتحاد العاصمة في حسم اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج باللقب، إلا أن أداء المدافع الجزائري لم ينل إعجاب مسؤولي الأهلي بالشكل الكافي، ليتم تجميد فكرة ضمه.

الأهلي يدرس عدة سير ذاتية لمدافعين أجانب

وفي المقابل، يمتلك النادي الأهلي حاليًا عددًا من السير الذاتية لمدافعين أجانب، بينهم عناصر دولية، حيث تخضع هذه الأسماء للدراسة والمفاضلة من جانب مسؤولي النادي والجهاز الفني، تمهيدًا للاستقرار على اللاعب الأنسب لتدعيم مركز قلب الدفاع.

وتسعى الإدارة الحمراء إلى اختيار مدافع يمتلك الخبرات والإمكانات التي تساعد الفريق على تجاوز المشكلات الدفاعية، مع مراعاة المستوى الفني والقدرة على الانسجام سريعًا مع المجموعة.

إصابة عمرو الجزار تقرب الأهلي من صفقة دفاعية في يناير

وتأتي تحركات الأهلي في ظل حاجة الفريق الملحة للتعاقد مع مدافع جديد، خاصة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، فضلًا عن اقتراب ياسر إبراهيم من الرحيل بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

كما ساهم تراجع مستوى بعض العناصر الدفاعية خلال الفترة الأخيرة في زيادة رغبة الإدارة في تدعيم هذا المركز، ليصبح التعاقد مع قلب دفاع أجنبي من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل