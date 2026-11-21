ليست كل الصداقات قائمة على الاهتمام المتبادل، فهناك علاقات يجد فيها شخص نفسه دائمًا الطرف الذي يبدأ بالسؤال والاتصال والاطمئنان، بينما يكتفي الطرف الآخر باستقبال الاهتمام دون أن يبذل مجهودًا مماثلًا، وهو ما يُعرف باسم الصداقة أحادية الجانب.

وقد لا ينتبه البعض إلى طبيعة هذه العلاقة في البداية، خاصة عندما تكون هناك سنوات طويلة من العشرة والمواقف المشتركة، لكن تكرار التجاهل وغياب المبادرة قد يحول الصداقة إلى مصدر للإرهاق النفسي بدلًا من الدعم والراحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما المقصود بالصداقة أحادية الجانب؟

الصداقة أحادية الجانب هي علاقة لا يتساوى فيها الطرفان في تقديم الاهتمام والدعم والتواصل، إذ يتحمل شخص واحد معظم مسؤولية استمرار العلاقة، بينما لا يبادر الطرف الآخر بالسؤال أو المشاركة إلا في أوقات احتياجه.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الصديق لا يحبك أو لا يقدرك، فقد يمر بظروف صعبة أو يختلف أسلوبه في التعبير عن الاهتمام، لكن المشكلة تظهر عندما يصبح غياب التبادل نمطًا مستمرًا وليس مجرد موقف عابر.

6 علامات تكشف أنك الطرف الذي يبذل كل المجهود في الصداقة

1. أنت دائمًا من يبدأ الاتصال والسؤال

إذا كنت الشخص الذي يرسل الرسائل باستمرار، ويسأل عن الأحوال، ويتصل للاطمئنان، بينما لا يتذكر الطرف الآخر التواصل إلا نادرًا، فقد تكون هذه علامة على اختلال التوازن في العلاقة.

وتزداد أهمية هذه العلامة عندما تتوقف عن المبادرة لفترة وتكتشف أن التواصل انقطع تمامًا دون أن يحاول صديقك الاطمئنان عليك.

2. صديقك يظهر وقت احتياجه فقط

من العلامات الواضحة للصداقة أحادية الجانب أن تجد صديقك حاضرًا عندما يحتاج إلى مساعدة أو نصيحة أو دعم، لكنه يختفي عندما تكون أنت بحاجة إلى شخص يستمع إليك.

فالصداقة الصحية لا تقتصر على طلب الخدمات، بل تتضمن الوقوف بجانب الطرف الآخر في الأوقات الصعبة أيضًا.

3. لا يهتم بتفاصيل حياتك

قد تتحدث باستمرار عن مشكلاتك وأخبارك وأهدافك، لكنك تلاحظ أن صديقك لا يتذكر ما تقوله، ولا يسألك عن الأمور المهمة التي أخبرته بها سابقًا.

فالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والسؤال عن الأحداث المهمة من صور المشاركة التي تساعد على استمرار العلاقات الإنسانية.

4. تشعر أنك مضطر دائمًا لتبرير غيابه

عندما يتأخر صديقك في الرد أو يعتذر باستمرار عن المقابلات، تجد نفسك تبحث له عن الأعذار وتبرر تصرفاته، حتى عندما يتكرر الأمر بصورة تؤثر على مشاعرك.

ومن الطبيعي أن ينشغل الإنسان بالعمل أو الأسرة أو المسؤوليات، لكن استمرار غياب الاهتمام دون محاولة تعويضه قد يشير إلى وجود مشكلة في العلاقة.

5. لا تجد دعمًا عندما تحقق إنجازًا

الصديق الحقيقي لا يشاركك الأوقات الصعبة فقط، بل يفرح أيضًا بنجاحاتك وإنجازاتك.

أما إذا لاحظت أن صديقك يقلل من نجاحك أو يتجاهل أخبارك السعيدة أو يحول الحديث دائمًا إلى إنجازاته الشخصية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ضعف الدعم المتبادل بينكما.

6. تشعر بالإرهاق بعد كل تواصل معه

من العلامات التي تستحق الانتباه أن تشعر باستنزاف نفسي بعد الحديث مع صديقك، لأنك دائمًا تستمع إلى مشكلاته وتقدم له الدعم، بينما لا تجد مساحة كافية للتعبير عن مشاعرك واحتياجاتك.

ومع تكرار هذا الشعور قد تتحول الصداقة من علاقة مريحة إلى عبء نفسي يجعلك تعيد التفكير في حدودها.

كيف تتعامل مع الصداقة أحادية الجانب؟

إذا لاحظت هذه العلامات، لا تتسرع في إنهاء الصداقة أو الحكم على الطرف الآخر، بل حاول التحدث معه بصراحة وشرح ما تشعر به دون اتهامات أو تجريح.

ومن المهم أيضًا وضع حدود واضحة، وعدم تحمل مسؤولية استمرار العلاقة بمفردك، مع منح الطرف الآخر فرصة للمبادرة والتواصل.