أكد السيناريست مدحت العدل أن وصفه المجتمع بأنه «سلفي» لم يكن يقصد به المعنى الديني أو الاصطلاحي للكلمة، وإنما أراد التعبير عن حالة مجتمعية معينة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المعنى اللغوي والمفهوم الديني للمصطلح.

وأعرب العدل، خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، عن اعتزازه بالدين الإسلامي، مؤكدًا أنه دين حرر المرأة وأرسى مبادئ حقوق الإنسان، مستشهدًا بأدوار المرأة في صدر الإسلام، ومشاركة السيدة عائشة في الحياة العامة.

وشدد على ضرورة التعامل مع الجرائم الأسرية والظواهر المجتمعية المتزايدة من خلال البحث العلمي، مطالبًا مراكز البحوث بدراسة أسباب هذه الوقائع وتحليل العوامل المؤدية إليها، بدلًا من الاكتفاء بالتبرير أو الهجوم وإطلاق الأحكام.

وانتقد العدل الهجوم المتكرر على الفن، مؤكدًا إيمانه بدوره باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة، ومشددًا على أن لكل شخص الحق في اختيار ما يشاهده دون فرض وصاية على الآخرين، قائلًا إنه لا يفرض اختياراته على أحد ولا يقبل أن يفرض أحد اختياراته عليه.