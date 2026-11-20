أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني بنظيره البلجيكي، في اختبار صعب للفريق الذي يقوده المدرب يورجن كلوب، ضمن مشواره نحو المنافسة على اللقب، بعدما تجنب مواجهة إسبانيا بطلة العالم وأوروبا، والنرويج بقيادة نجمها إيرلينج هالاند.

وأُجريت مراسم القرعة يوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مجموعة من المواجهات القوية التي تعد بمنافسة مثيرة في الأدوار الإقصائية.

كلوب يعلق على مواجهة ألمانيا وبلجيكا

وأبدى يورجن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، ارتياحه لنتيجة القرعة، مؤكدًا تطلعه لخوض المواجهة أمام بلجيكا، رغم اعترافه بقوة المنافس وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية الكبيرة.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد»: «أنا سعيد بالقرعة، وأتطلع بشوق لمواجهة بلجيكا. إنه خصم قوي، ولديه مدرب جديد أيضًا، وقد قدموا أداءً رائعًا في دوري الأمم الأوروبية. أعرف بعض اللاعبين جيدًا».

كلوب يشيد بدي بروين: أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي

وكان البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق، من أبرز الأسماء التي توقف عندها المدرب الألماني، حيث خصه بإشادة لافتة، واصفًا إياه بأنه أحد أعظم اللاعبين الذين شهدتهم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وأضاف كلوب بشأن صانع الألعاب البلجيكي: «لا يزال لاعبًا جيدًا.. للأسف»، في إشارة إلى الإمكانات الفنية والخطورة التي يمثلها دي بروين على المنتخب الألماني خلال المواجهة المرتقبة.

موعد مباراتي ألمانيا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس 2027، على أن يخوض المنتخب الألماني مباراة الإياب على أرضه، بعدما تصدر مجموعته في مرحلة الدوري.

وسيتأهل الفائزون من مواجهات ربع النهائي الأربعة إلى البطولة النهائية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2027، دون تحديد الدولة المستضيفة حتى الآن.

ورغم حماسه لمواجهة بلجيكا، أكد كلوب أن المنتخب الألماني لا يزال في بداية مشروع التطوير، وأن الوصول إلى المنافسة الحقيقية على الألقاب يتطلب مواصلة العمل وتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وقال المدرب الألماني: «نحن ندرك تمامًا أننا في بداية مسيرة التطور. نريد الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، وهناك الكثير مما يجب القيام به».

مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وشهدت بقية مواجهات الدور ربع النهائي مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل مع نظيره النرويجي، بينما تتجدد المواجهة بين إسبانيا وفرنسا، في لقاء يستحضر ذكريات نصف نهائي كأس العالم، في حين تصطدم هولندا بالبرتغال.

وبذلك، أصبحت ملامح الطريق إلى المباراة النهائية واضحة، حيث يلتقي الفائز من مواجهة ألمانيا وبلجيكا مع المتأهل من مباراة إنجلترا والنرويج في الدور نصف النهائي.

وفي الطرف الآخر من المنافسات، يواجه الفائز من لقاء إسبانيا وفرنسا المتأهل من مواجهة هولندا والبرتغال، لتبقى الأنظار موجهة نحو مواجهات ربع النهائي التي ستحدد هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المرحلة الحاسمة من البطولة.