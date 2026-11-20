تُعد قرح الفم من المشكلات الشائعة التي قد يتعرض لها كثيرون، وغالبًا ما يعتقد البعض أنها ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق أو ضعف المناعة، إلا أن استمرار بعض القرح لفترة طويلة قد يكون علامة تحذيرية تستدعي الفحص الطبي، خاصة إذا ظهرت على اللسان أو اللثة ولم تلتئم.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

وكشف خبراء صحة الفم عن أهمية الانتباه إلى التغيرات غير المعتادة داخل الفم، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الفم، الذي تضاعفت الحالات الجديدة منه أكثر من مرتين خلال العشرين عامًا الماضية، مع زيادة ملحوظة في التشخيص بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حذرت مؤسسة صحة الفم في بريطانيا من ضعف الوعي بأعراض سرطان الفم، بعدما أظهرت أبحاثها أن أقل من ثلث البالغين سبق لهم فحص أفواههم بحثًا عن تغيرات غير طبيعية، بينما يجد نصفهم صعوبة في ذكر عرض واحد من أعراض المرض.

وحذر أطباء الأسنان من تجاهل قرح الفم التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع دون التئام، خاصة إذا كانت غير مؤلمة أو مصحوبة بتغيرات غير معتادة في اللسان أو اللثة.

وقالت كاثرين برادي، طبيبة الأسنان ورئيسة مؤسسة صحة الفم المقبلة، إن من السهل تفسير ظهور قرحة أو بقعة أو تورم داخل الفم باعتباره أمرًا عابرًا، خاصة إذا لم يكن مصحوبًا بألم.

وأكدت أن أي تغير يستمر لأكثر من 3 أسابيع يحتاج إلى تقييم طبي، مشيرة إلى أن معظم هذه التغيرات لا تكون سرطانية، لكن التشخيص المتخصص ضروري للتأكد من طبيعتها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فيكتوريا سامبسون، طبيبة الأسنان المتخصصة في طب الأسنان الوظيفي، أن وجود قرحة غير مؤلمة على اللسان لا تلتئم خلال عدة أسابيع يُعد من أبرز العلامات التحذيرية المحتملة لسرطان الفم.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

أعراض سرطان الفم التي يجب الانتباه إليها

لا تقتصر علامات سرطان الفم على القرح المستمرة، بل تشمل مجموعة من الأعراض الأخرى التي تستدعي مراجعة الطبيب، أبرزها:

ـ ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم.

ـ وجود قرحة في اللسان أو اللثة لا تلتئم.

ـ ظهور كتلة أو تورم غير معتاد داخل الفم.

ـ تورم في الشفاه أو الرقبة.

ـ صعوبة البلع.

ـ تغير الصوت أو الإصابة ببحة مستمرة.

ـ ظهور تقرحات أو تغيرات غير طبيعية في بطانة الخدين أو الشفتين.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

قصة سيدة اكتشفت إصابتها بسرطان اللسان بسبب قرحة

وسلط التقرير الضوء على تجربة كارين ليشينج شرودر، التي تجاهلت قرحة ظهرت على لسانها لعدة أسابيع، قبل أن تتحول إلى تجويف أو ثقب في اللسان.

وقالت كارين إنها لم تتوقع الإصابة بسرطان الفم، خاصة أنها لم تكن مدخنة، ونادرًا ما تتناول الكحول، كما أنها تمارس رياضة الجري وتعتبر نفسها بصحة جيدة.

لكن استمرار القرحة وعدم التئامها كانا من العلامات التي كشفت خطورة حالتها، مؤكدة أنها لم تدرك في البداية أن ما تعاني منه قد يكون سرطانًا في اللسان.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

كيف يتم تشخيص سرطان الفم؟

عند الاشتباه في وجود سرطان الفم، يُحال المريض إلى طبيب متخصص لفحص المنطقة المصابة، وقد يتطلب الأمر أخذ عينة من الأنسجة، تُعرف بالخزعة، لتحديد طبيعة التغيرات الموجودة.

وفي بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى إجراء فحوصات إضافية، مثل:

ـ الأشعة السينية.

ـ الموجات فوق الصوتية.

ـ التصوير بالرنين المغناطيسي.

ويعتمد العلاج على حجم الورم ومدى انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما تتطلب الحالات إجراء جراحة لاستئصال الجزء المصاب.

وقد يضطر الأطباء إلى إزالة أنسجة إضافية تحيط بالورم لمنع عودة السرطان، وقد يشمل ذلك جزءًا من اللسان أو عظم الفك، وهو ما يؤكد أهمية اكتشاف المرض مبكرًا.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

أسباب سرطان الفم وعوامل زيادة خطر الإصابة

تشمل أبرز عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الفم التدخين، والإفراط في تناول الكحول، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ويُعد فيروس HPV من الفيروسات التي تنتقل بشكل أساسي عبر الاتصال الجنسي، بما في ذلك الجنس الفموي، ورغم أن معظم أنواعه غير ضارة، فإن بعض السلالات ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، ومنها سرطان عنق الرحم والفم والشرج.

كما ترتبط زيادة خطر الإصابة بعدد من العوامل الأخرى، منها:

ـ التدخين.

ـ الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

ـ الإصابة ببعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري.

ـ سوء التغذية.

ـ الحرمان الاجتماعي.

ـ التعرض لأشعة الشمس، خاصة فيما يتعلق بسرطان الشفاه.

وأشار التقرير إلى أن تناول كميات كبيرة من الكحول بانتظام قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم إلى أربعة أضعاف، بينما يرتفع الخطر إلى نحو 30 ضعفًا لدى الأشخاص الذين يجمعون بين التدخين وتناول الكحول.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

هل السجائر الإلكترونية تزيد خطر سرطان الفم؟

رغم الترويج للسجائر الإلكترونية باعتبارها وسيلة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، أشار التقرير إلى مخاوف علمية بشأن تأثيرها المحتمل على صحة الفم.

وذكر أن باحثين أستراليين توصلوا إلى أن التدخين الإلكتروني قد يرتبط بتغيرات في الحمض النووي (DNA)، بما قد يزيد من تلف الخلايا المرتبط بالسرطان.

كما قد يؤدي إلى تغيرات في الميكروبيوم الفموي، وهو مجتمع الكائنات الدقيقة الموجودة داخل الفم، ما قد يعزز الالتهابات ويؤثر سلبًا على صحة الأنسجة.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

كيف تفحص فمك لاكتشاف سرطان الفم مبكرًا؟

نصحت مؤسسة صحة الفم بإجراء فحص دوري للفم أمام المرآة، خاصة بعد تنظيف الأسنان، للتعرف على الشكل الطبيعي للسان واللثة وبطانة الخدين، والانتباه إلى أي تغيرات جديدة.

ويشمل الفحص الانتباه إلى:

ـ وجود تورمات غير معتادة.

ـ ظهور بقع أو تغيرات في لون الأنسجة.

ـ وجود جروح أو قرح مستمرة.

ـ ظهور كتل في الرقبة.

ـ فحص الشفتين وباطن الخدين.

ـ فحص اللثة واللسان وأسفله والمنطقة المحيطة به.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغير غير طبيعي، وعدم الانتظار لمدة 3 أسابيع إذا كان هناك عرض مقلق، موضحين أن قاعدة الأسابيع الثلاثة تنطبق تحديدًا على القرح التي لم تلتئم.

قرحة الفم التي لا تلتئم.. علامة تستدعي الفحص

لقاح فيروس HPV ودوره في الوقاية من سرطان الفم

من ناحية أخرى، أشار الخبراء إلى أن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يمكن أن يوفر حماية من بعض السلالات المرتبطة بالسرطان.

ويعمل اللقاح على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على الفيروس وتحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة دون التسبب في الإصابة بالعدوى، بما يساعد على مقاومة الفيروس بسرعة عند التعرض له مستقبلًا.

وأوضح التقرير أن معظم النساء دون سن الثلاثين، والذكور الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، يفترض أن يكونوا قد حصلوا على لقاح HPV ضمن برامج التطعيم البريطانية.

ورغم تراجع معدلات التدخين واستهلاك الكحول، حذر الخبراء من أن فيروس HPV قد يصبح عامل الخطر الرئيسي المرتبط بسرطان الفم خلال السنوات العشر المقبلة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.