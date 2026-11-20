تفاصيل مأساوية تتكشف يومًا بعد يوم في واقعة مقتل طفلي مذيع الطالبية، الجريمة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الغضب والحزن، بعدما كشفت تصريحات محامي والدة الطفلين عن معاناة قاسية عاشها الصغيران قبل وفاتهما، وملابسات صادمة تتعلق بطريقة تعامل والدهما معهما، فضلًا عن استمرار الغموض حول مصير جثمان الطفل الثاني، الذي لم تنجح جهود البحث حتى الآن في العثور عليه.

وكشف محامي والدة الطفلين، أن الواقعة حدثت في الخامسة فجر يوم 3 من الشهر الجاري، موضحًا أن الأب اعتاد الاعتداء على طفليه بالضرب حال عدم استيقاظهما لأداء صلاة الفجر، كما كان يعاقبهما بعنف إذا لم ينفذا تعليماته أو يستجيبا لطلباته.

ولم تتوقف التفاصيل عند هذا الحد، إذ أشار المحامي إلى أن الأب كان يغضب أيضًا عندما يحصل الطفلان على أموال منه، وكان يعتبر ذلك سرقة، مؤكدًا أن المتهم استخدم القوة والعنف في التعامل مع نجليه، ما أسفر عن إصابة أحدهما بنزيف داخلي أفقده الوعي.

لغز جثمان الطفل الثاني مستمر

وفي تطور آخر يزيد من غموض الواقعة، أكد محامي والدة الطفلين أن جثمان الطفل الثاني لم يتم العثور عليه حتى الآن، رغم استمرار عمليات البحث، مشيرًا إلى العثور على قطعة من القماش التي كان يوضع فيها الجثمان بعد الوفاة.

وأضاف أن أحد الأطباء الشرعيين المرافقين لعمليات البحث رجّح احتمالية أن يكون أحد الذئاب قد سحب الجثمان إلى مكان بعيد، وهي فرضية لا تزال قيد التحقق، بالتزامن مع تكثيف الجهود الأمنية لكشف مصير الطفل.

تصرفات الأب خلال التحقيقات تثير التساؤلات

وكشف علي عكاشة تفاصيل عن حالة المتهم خلال التحقيقات، موضحًا أنه ظهر في حالة من الهدوء والتماسك، وكان يتناول الحلبة باللبن ويتحدث بصورة طبيعية، دون أن تظهر عليه علامات التأثر بما حدث، بحسب روايته.

ولفت إلى أن المتهم كان يردد عبارة «ده قضاء وقدر، وأنا راضي بقدر الله»، أثناء التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات لكشف جميع ملابسات الجريمة.

الأطفال الثلاثة انقطعوا عن الدراسة عامًا كاملًا

ومن بين التفاصيل المؤلمة التي كشفها محامي والدة الطفلين، أن الأبناء الثلاثة، ومن بينهم الطفلان المتوفيان وشقيقهما الموجود حاليًا، انقطعوا عن الدراسة لمدة عام كامل.

وأوضح أن المتهم برر حرمان أبنائه من التعليم بعدم قدرته المادية على تحمل تكاليف الدراسة، مشيرًا إلى أن المنزل الذي كانت تعيش فيه الأسرة يعكس صعوبة الظروف المعيشية التي مر بها الأطفال، رغم ظهور الأب في إحدى القنوات الفضائية.

العثور على جثمان الطفل الثاني يظل أولوية

واختتم محامي والدة الطفلين تصريحاته بالتأكيد على استمرار عمليات البحث والتوسع فيها للوصول إلى جثمان الطفل الثاني وكشف مصيره، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في هذا الملف.

وأوضح أن الملابسات والتفاصيل المحيطة بالواقعة قد تكون محل نظر أمام المحكمة عند تقدير العقوبة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والإجراءات القانونية، وسط ترقب أسرة الطفلين والرأي العام لكشف الحقيقة كاملة.