ارتفعت التكلفة التقديرية للحرب مع إيران إلى نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر، إلا أن هذا المبلغ لا يشمل الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية التي تعرضت لهجمات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع مشرعين إلى مطالبة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتقديم بيانات بشأن تلك الأضرار.

تكلفة الحرب الأمريكية علي إيران



وقدم آرثر ميلر، المسؤول عن الميزانية في البنتاجون، أحدث تقدير إجمالي لتكلفة الحرب، الخميس، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، التي تنظر في ترشيحه لتولي منصب المراقب المالي للبحرية الأمريكية.



ويشمل مبلغ 48 مليار دولار تكاليف العمليات العسكرية، إلى جانب نفقات استبدال المعدات والذخائر.



وضغط السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عن ولاية كونيتيكت، على ميلر لتقديم تقدير بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية، إلا أن الأخير قال إنه لا يملك هذه البيانات.



من جانبه، وجّه السيناتور الجمهوري روجر ويكر، عن ولاية ميسيسيبي ورئيس اللجنة، ميلر إلى محاولة تقديم إجابة بشأن هذه الأضرار في أقرب وقت ممكن.

وخلص تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس إلى أن إيران استهدفت حظائر الطائرات وأنظمة رصد الهجمات الوشيكة والمستودعات ومساكن القوات، إلى جانب منشآت أخرى، ما تسبب في أضرار بمعدات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.



وأصبحت التكلفة المالية للحرب نقطة خلاف رئيسية داخل الكونجرس، مع تصاعد النقاشات بشأن النفقات، بالتزامن مع مطالبة إدارة ترامب المشرعين بالموافقة على ميزانية دفاعية تبلغ 1.5 تريليون دولار.



ومع إسهام الحرب التي لا تحظى بشعبية، إلى جانب تداعياتها الاقتصادية، في تكبد الجمهوريين خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، فمن المتوقع أن تتصاعد المواجهات بشأن التكاليف المالية للصراع، بمجرد تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل، خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب.



ويواجه البنتاجون ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين للكشف عن تقديراته لحجم الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.



تداعيات الحرب وتكاليفها



وكانت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، عن ولاية ماساتشوستس، قد وجهت انتقادات حادة إلى القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، هانج كاو، بشأن تكاليف الحرب، خلال جلسة الاستماع التي عُقدت الثلاثاء للنظر في تثبيته رسميًا في المنصب.



واستنادًا إلى تقديرات مستقلة وتقارير إعلامية، قالت وارن إن الحصار البحري الأمريكي على حركة الشحن الإيرانية يكلف نحو 32.5 مليون دولار يوميًا، فيما تسبب هجوم إيراني على المقر الإقليمي للبحرية الأمريكية في البحرين في أضرار لا تقل عن 400 مليون دولار.