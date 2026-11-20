التقى الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED Dialogues 2026)، المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات العلاقات والتعاون بين دولة ليبيا وجامعة الدول العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية ذات الأولوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل العربي المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.