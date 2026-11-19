يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات المزعجة، وغالباً ما يعتمد العلاج الصحيح على معرفة ما إذا كانت الحالة حادة تستمر لفترة قصيرة أو مزمنة وتتكرر وتستمر لأسابيع.



​فيما يلي أبرز الطرق والعلاجات المعتمدة لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء بحسب التوجيهات الطبية للموقع



العلاجات المنزلية وتخفيف الاحتقان الميداني



​الترطيب وشرب الماء: الحفاظ على ترطيب الجسم بالماء والسوائل الدافئة هو الخطوة الأولى لتخفيف لزوجة المخاط وتسهيل خروجه.

​الاستحمام بالبخار أو استخدام أجهزة ترطيب الهواء: استنشاق البخار الدافئ يساعد على فتح الممرات الأنفية المسدودة وتخفيف جفاف الأغشية المخاطية.

​الكمادات الدافئة والباردة المتناوبة: وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الضغط، ويمكن تبديلها بكمادات باردة إذا كان هناك تورم أو صداع حاد.

​رفع الرأس أثناء النوم: استخدام وسائد إضافية لرفع الرأس يساعد الجيوب الأنفية على التصريف الطبيعي ليلاً ويقلل من الاحتقان الصباحي.

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الأدوية المتاحة دون روشتة



​مضادات الاحتقان: تعمل على تقليص الأوعية الدموية المتورمة في الممرات الأنفية لتسهيل التنفس.

يُنصح بعدم استخدام بخاخات الاحتقان لأكثر من 3 إلى 5 أيام متتالية لتجنب الاحتقان الارتدادي.



​محلول غسل الأنف الملحييُعد من أضمن وأكثر الطرق أماناً لتنظيف الأنف يومياً وإزالة المواد المهيجة والمخاط المتراكم دون آثار جانبية ضارة.

​مسكنات الألم المتاحة للبيع الحر: مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين للسيطرة على الصداع والشعور بالضغط في منطقة الوجه والجبهة.

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التدخلات الطبية والعلاجات الموصوفة



​المضادات الحيوية

يؤكد أطباء أن غالبية التهابات الجيوب الأنفية ناتجة عن فيروسات ولا تستجيب للمضادات الحيوية، لذا لا يُلجأ إليها إلا إذا تأكد الطبيب من وجود عدوى بكتيرية ثانوية استمرت لفترة طويلة (أكثر من 10-14 يوماً).

​بخاخات الكورتيزون الموصوفة: تُعد خياراً أساسياً للالتهابات المزمنة الناتجة عن الحساسية، حيث تساعد في تقليص التورم والالتهاب المستمر على المدى الطويل.

​علاج الحساسية: إذا كانت الحساسية هي السبب الجذري لتكرار الالتهابات، فإن استخدام مضادات الهيستامين أو البدء في برامج العلاج المناعي يمنع حدوث نوبات جديدة.

