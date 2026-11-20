أعلنت شركة كافيار، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية باستخدام المعادن الثمينة والخامات غير التقليدية، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الفاخرة بالتزامن مع اقتراب موعد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6.

وتحمل المجموعة اسم الأكثر طلبا، وتضم إصدارات معدلة من هواتف آيفون 18 برو، والهاتف القابل للطي آيفون ديو، وهاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا، إلى جانب نظارات راي بان الذكية.

تصاميم مستوحاة من ميامي وفايس سيتي

استلهمت كافيار تصاميم المجموعة من الأجواء البصرية لمدينة ميامي ومدينة "فايس سيتي" الشهيرة المرتبطة باللعبة المرتقبة.

ويتصدر قائمة المنتجات من حيث السعر إصدار خاص من هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، يحمل اسم التمساح الوردي.

هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، يحمل اسم التمساح الوردي

ويبلغ سعر هذا الإصدار 13130 دولارا، ويتميز بغطاء خارجي مصنوع من جلد التمساح الوردي، إلى جانب إطار من التيتانيوم المستخدم في الصناعات الفضائية.

كما يتضمن الجزء الخلفي شعارا يحمل ست نجمات، في إشارة مباشرة إلى نظام مستويات المطاردة والنجوم في اللعبة.



إصدار فاخر من سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا

ولم تغفل الشركة مستخدمي نظام أندرويد، إذ تقدم إصدارا مخصصا من هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا يحمل اسم شارع المحيط، بسعر يصل إلى 11560 دولارا.

هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا

ويأتي الهاتف بهيكل من التيتانيوم مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا، مع نقوش هندسية مستوحاة من طراز آرت ديكو المعماري الذي تشتهر به منطقة ساوث بيتش في ميامي.

آيفون 18 برو بتصميمات جريئة

كما طرحت كافيار إصدارين معدلين من هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، هما فايس نيون بسعر 11130 دولارا، ورجل العصابات بسعر 11700 دولار.

آيفون 18 برو

ويتميز الإصداران بإضافة مجسم بارز لمسدس بيريتا 92 إف إس على الغطاء الخلفي للهاتف، في تصميم يمنحهما طابعا مستوحى من عالم الجريمة والحركة في اللعبة.

ويحيط بإطار المجسم المعدني في إصدار فايس نيون مزيج من المينا باللونين الأرجواني والفيروزي، بينما يعتمد إصدار رجل العصابات على طلاء بالذهب عيار 24 قيراطا، مع نقوش لأوراق النخيل.

وبسبب البروزات المعدنية السميكة في الجزء الخلفي من الهاتفين، قد لا تعمل تقنيات الشحن اللاسلكي وملحقات الشحن المغناطيسي “ماج سيف” بالشكل المعتاد، وهو ما ينبغي على المشترين أخذه في الاعتبار قبل الشراء.

آيفون 18 برو ماكس

نظارات راي بان الذكية بتعديلات خاصة

وامتدت المجموعة أيضا إلى النظارات الذكية، إذ كشفت الشركة عن إصدارين مخصصين من نظارات راي بان وايفارير الذكية من الجيل الثاني.

يحمل الإصدار الأول اسم غروب الشمس، ويأتي بإطار برونزي مطلي بالروديوم، مع لمسات من المينا الوردية والفيروزي، أما إصدار الاندفاع الذهبي، فيتميز بإضافات وتفاصيل ذهبية على ذراعي النظارة.

وفي المقابل، لم تشمل التعديلات المكونات التقنية الداخلية، إذ احتفظ الإصداران بالمكونات الأصلية، بما في ذلك الكاميرات ونظام الصوت المعتمد على تقنية الاتصال اللاسلكي “بلوتوث”.

نظارة راي بان

إنتاج محدود وأسعار مرتفعة مقابل التصميم

أوضحت كافيار أنها ستطرح 19 وحدة فقط من كل تصميم، في إطار سياسة الإنتاج المحدود التي تتبعها في إصداراتها الفاخرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة تحتفظ بالمواصفات التقنية الداخلية نفسها للإصدارات التجارية القياسية المتاحة في الأسواق، دون إدخال تحسينات على المعالجات أو الكاميرات أو المكونات الأخرى.

وبالتالي، فإن الأسعار المرتفعة تعكس بالدرجة الأولى قيمة الخامات المستخدمة في التصنيع الخارجي، مثل الذهب والتيتانيوم وجلود التماسيح، إلى جانب أعمال التصميم والتنفيذ اليدوية، وليس أي تطوير في الأداء أو الإمكانات التقنية.

وأتاحت الشركة إمكانية طلب الأجهزة الجديدة حاليا عبر موقعها الرسمي، مع استمرار محدودية الإنتاج عند 19 وحدة لكل تصميم.