آيفون ديو بسعر سيارة فاخرة.. نيازك وألماس في هاتف يتجاوز 18 ألف دولار

في خطوة جديدة تعكس حدود الفخامة في عالم الهواتف الذكية، كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة في تعديل الأجهزة الفاخرة عن مجموعة استثنائية من هاتف آبل القابل للطي آيفون ديو، تجمع بين الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والجلود النادرة، بل وتضم قطعًا حقيقية من النيازك القادمة من الفضاء!

وتأتي هذه الإصدارات الفاخرة تحت اسم مجموعة الأبراج Zodiac Collection، المستوحاة من الأبراج الفلكية الاثني عشر، لتمنح العملاء إمكانية تصميم نسخة شخصية من الهاتف، مع حرية واسعة في اختيار الخامات والتفاصيل الزخرفية، لكن بأسعار تجعل السعر الأصلي للهاتف يبدو متواضعا للغاية.

آيفون ديو بتصميم مستوحى من الأبراج الفلكية وقطع حقيقية من النيازك



وفقا للإعلان الرسمي للشركة، تقدم مجموعة Zodiac أداة إلكترونية تتيح للمشترين تخصيص مختلف العناصر الخارجية لهاتف آيفون ديو، بداية من اختيار أحد الأبراج الفلكية الاثني عشر، وصولا إلى تصميم الإطار والغطاء الخلفي والعجلة الفلكية والقرص الزخرفي الموجود في منتصف التصميم.

ويحمل كل إصدار تصميما دائريا مستوحى من تجمعات النجوم المرتبطة بالبرج الفلكي المختار، مع إمكانية تعديل التفاصيل والخامات للحصول على هاتف يحمل طابعا شخصيا وفريدا.

مجموعة Zodiac

أما المواد المستخدمة في التصنيع، فتشمل الفضة والذهب الأصفر والذهب الوردي، إلى جانب التيتانيوم الطبيعي والأسود، فضلا عن جلود التماسيح والثعابين وألياف الكربون المطروقة.

ولم تتوقف الشركة عند هذه الخامات الفاخرة، إذ أتاحت أيضا مجموعة واسعة من الإضافات الزخرفية، تشمل مينا المجوهرات والألماس والياقوت الأزرق والروبي والكريستالات من سواروفسكي Swarovski، بالإضافة إلى إدخال قطع حقيقية من النيازك ضمن تصميم الهاتف.

أكثر من مليون تصميم محتمل لكل برج

تقول كافيار إن مجموعتها الجديدة توفر أكثر من مليون تركيبة تصميم محتملة لكل برج فلكي، وهو ما يمنح المشترين مساحة كبيرة لتخصيص هواتفهم واختيار التفاصيل التي تناسب أذواقهم.

وبذلك، لا يقتصر الأمر على شراء هاتف فاخر بتصميم جاهز، بل يمتد إلى إمكانية إنشاء نسخة شخصية تجمع بين الخامات والألوان والعناصر الزخرفية المختلفة، لتصبح كل قطعة أقرب إلى إصدار فريد يحمل بصمة مالكه.

آيفون ديو

الأسعار تبدأ من 14800 دولار وتتجاوز 18 ألف دولار



بطبيعة الحال، فإن الجمع بين الهواتف القابلة للطي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمواد النادرة ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار.

وتوضح الشركة أن أحد التصميمات الافتراضية لبرج الجدي، الذي يجمع بين إطار من التيتانيوم الأسود وغطاء خلفي من ألياف الكربون المطروقة، يصل سعره التقديري إلى نحو 14800 دولار.

أما إصدار برج الدلو، الذي يعتمد على الفضة وجلد التمساح باللون الكحلي، فيبلغ سعره التقريبي نحو 18615 دولارا.

ويعتمد التصميمان على نسخة آيفون ديو بسعة تخزين 256 جيجابايت، والتي يبلغ سعرها الأصلي من آبل 1999 دولارا، ما يعني أن تعديلات كافيار الفاخرة ترفع السعر إلى مستويات تتجاوز تكلفة الهاتف الأساسي بعدة أضعاف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار ليست نهائية، إذ تتغير التكلفة وفقا للخامات والتعديلات التي يختارها العميل، وبعد الانتهاء من تحديد التصميم المفضل، يحصل المشتري على رمز خاص بالتكوين الذي اختاره، يمكنه مشاركته مع أحد مسؤولي المبيعات في كافيار لاستكمال الطلب وتحديد السعر النهائي.

آيفون ديو

اختبارات إضافية للمفصلات والشاشات وضمان لمدة عام



وللتعامل مع الطبيعة الخاصة للهواتف القابلة للطي، تشير التقارير إلى أن كافيار تجري اختبارات إضافية على المفصلات والشاشات لكل هاتف يتم تخصيصه، كما توفر ضمانا لمدة 12 شهرا.

وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة منتجات تجمع بين التكنولوجيا والمقتنيات النادرة، إذ سبق أن كشفت في وقت سابق من العام عن غطاء فاخر لهاتف آيفون بسعر 4490 دولارا، يحتوي على قطعة حقيقية من أحد أسنان الديناصور تيرانوصور ريكس (T-Rex).

كما قدمت الشركة إصدارات خاصة مستوحاة من نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أتاحت من خلالها اختيار تصميمات مخصصة لسلسلة iPhone 17 Pro وهواتف Galaxy Z Fold 8 Ultra.