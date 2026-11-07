وفاة طفل على يد والداه بالغربية اثر تعذيبهما له..ما القصة؟

تجرد الوالدين من كل معانى الرحمة والحب واخذوا يعذبان طفلهما الصغير صاحب ال5 سنوات دون شفقة او رحمة حتى توفاة الله اثر علامات التعذيب ..

تحقيق عاجل في وفاة طفل على يد والدية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تسبب أب والأم في وفاة طفلهما بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة



كما وجهت النيابة العامة بحبس الاب والام لتسببهما في واقعة إنهاء حياة طفلهما عدي الذي لما يتجاوز عمره سوي قرابة 5 سنوات 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان وعرض جثمانه علي الطب الشرعي لبيان سبب وفاته .

تحرك عاجل من النيابة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الطفل "عدي .ا" 5 سنوات إثر ارتطام رأسه بالأرض وإدعاء سقوطه من أعلي سريره داخل منزل أسرته بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

تحرك عاجل من الأمن



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط الأب والأم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الاب والأم بدعوي اتهامهما بالتسبب في وفاة الطفل جراء سقوطه المفاجىء كما تم اقتيادها إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

اثار تعذيب



وأفاد مسئول طبي أن الطفل الضحية يعني من وجود سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بجسده وآثار حرق بمؤخرته تعرض لها طوال السنوات الماضية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.