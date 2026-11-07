حروق وضرب حتى الموت.. قرار عاجل من النيابة لأب وأم تسببا في وفاة نجلهما بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تسبب أب وأم في وفاة طفلهما بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كما وجهت النيابة العامة بحبس الأب والأم لتسببهما في واقعة إنهاء حياة طفلهما عدي الذي لما يتجاوز عمره سوى قرابة 5 سنوات 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان وعرض جثمانه على الطب الشرعي لبيان سبب وفاته .

تحرك عاجل من النيابة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الطفل "عدي .ا" 5 سنوات إثر ارتطام رأسه بالأرض وإدعاء سقوطه من أعلى سريره داخل منزل أسرته بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

تحرك عاجل من الأمن



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط الأب والأم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة برئاسة الرائد محمد عيد وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الاب والأم بدعوى اتهامهما بالتسبب في وفاة الطفل جراء سقوطه المفاجئ، كما تم اقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

اثار تعذيب

وأفاد مسئول طبي أن الطفل الضحية يعاني من وجود سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بجسده وآثار حرق بمؤخرته تعرض لها طوال السنوات الماضية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.