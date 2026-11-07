فيديو قديم.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتحفظ على آخر بزعم محاولته خطف طفلة بالإسكندرية .

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال عام 2020 ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/9/2020 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من الأهالى بتمكنهم من الإمساك بشخص لمحاولته خطف طفلة بدائرة القسم ، وبسؤال والدة الطفلة (مقيمة بدائرة القسم) أقرت أنها حال إستقلالها وكريمتها (سن 8) سيارة أجرة "ميكروباص" قام أحد مُستقليها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بطلب حمل كريمتها بقصد اللهو معها وحال قيامها بطلب إعادة كريمتها رفض فقامت بالإستغاثة بالأهالى إعتقاداً منها برغبته فـى إختطافها وتمكن الأهالى من الإمساك به وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق وصدر حكم قضائى ببراءة المذكور من التهمة المنسوبة إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





