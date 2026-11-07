تحرير 101 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية للمخالفين بالغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية

كان اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية بضبط 101 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

لردع قائدي المركبات والسيارات



كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30ألفا و290 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.