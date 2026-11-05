ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

شهد مستشفى الولادة بمدينة أم درمان في السودان واقعة ولادة خمسة توائم، بواقع ثلاثة أولاد وبنتين، وذلك من خلال عملية قيصرية تكللت بالنجاح، وسط أجواء من الفرحة بين أفراد الأسرة والطاقم الطبي.

ووفقًا لإفادة الفريق الطبي، تتمتع الأم والمواليد الخمسة بحالة صحية ممتازة، عقب نجاح العملية والاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وأُجريت العملية بإشراف استشاري النساء والتوليد الدكتور بدر عثمان، بالوحدة الأولى بمستشفى الولادة، وبمساعدة الدكتور إسماعيل علي محمد، وبمشاركة استشاري التخدير الدكتورة رحاب سيد أحمد.

وسادت حالة من السعادة والبهجة بين أفراد الأسرة والكوادر الطبية عقب نجاح العملية، خاصة بعد الاطمئنان على صحة الأم والتوائم الخمسة، في واقعة لاقت اهتمامًا وفرحة بين المتابعين.