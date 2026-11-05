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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أين تذهب الصور بعد حذفها من جوجل فوتوز؟.. خبير تكنولوجيا يوضح

أين تذهب الصور بعد حذفها من جوجل فوتوز؟ خبير تكنولوجيا يوضح
أين تذهب الصور بعد حذفها من جوجل فوتوز؟ خبير تكنولوجيا يوضح
شيماء جمال

قال المهندس هيثم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التعامل مع الصور بعد حذفها يختلف وفقًا لمكان تخزينها، موضحًا أن هناك صورًا تكون موجودة على الهاتف فقط دون رفعها على السحابة الإلكترونية، وفي هذه الحالة يبدأ حذفها من الجهاز نفسه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري”، أن خدمات التخزين السحابي تعتمد على مراكز بيانات متعددة، ولا تكتفي بنسخة واحدة من الملفات، إذ توجد نسخ احتياطية على وسائط تخزين أخرى، تحسبًا لحدوث أي عطل أو تلف في أحد مراكز البيانات، موضحًا أن مركز بيانات الشركة قد يكون موجودًا في إنجلترا، مع وجود نسخ أخرى في ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن تعدد مراكز البيانات والنسخ الاحتياطية يهدف إلى ضمان استمرار الخدمة، وإمكانية استعادة الملفات والبيانات في أقل وقت ممكن حال حدوث أي عطل، مؤكدًا أن هذه المنظومة تجعل عملية حذف الصور من جميع النسخ أكثر تعقيدًا.

ولفت إلى أنه عند إصدار المستخدم أمر حذف صورة موجودة على السحابة، يبدأ مركز البيانات الرئيسي في تنفيذ الأمر، ثم تتم مزامنته مع مراكز البيانات والنسخ الاحتياطية الأخرى لإبلاغها بحذف الصورة نفسها، موضحًا أن عملية المزامنة لا تحدث بالضرورة في اللحظة نفسها، وقد تستغرق بعض الوقت.

وأكد أن تنفيذ أمر الحذف على جميع مراكز البيانات قد يستغرق أيامًا، وفقًا لأماكن وجود هذه المراكز وحجم البيانات وعدد المستخدمين، خاصة أن الشركات تتعامل مع مليارات المستخدمين والملفات، وهو ما يجعل تنفيذ أوامر الحذف على نطاق واسع عملية تحتاج إلى وقت.

وحذر من الاعتقاد بأن حذف الصورة من الهاتف أو خدمة التخزين السحابي يعني اختفاءها من جميع الأماكن التي قد تكون موجودة بها، مشيرا إلى أن الصورة قد تكون رُفعت في وقت سابق على منتدى أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستجرام»، وبالتالي فإن حذفها من جوجل لا يعني حذف النسخة الموجودة على المنصة الأخرى.

وتابع: لذلك يجب على المستخدم أن يفكر جيدًا قبل نشر أي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسأل نفسه عما إذا كان من الممكن أن يشعر بالضيق مستقبلًا بسبب نشرها، وإذا ساوره الشك بشأن نشر صورة معينة فمن الأفضل عدم رفعها.

وأوضح أن هناك فرقًا بين استخدام خاصية إخلاء مساحة الهاتف وحذف الصورة نفسها، مشيرًا إلى أن المستخدم عندما يختار خاصية إخلاء مساحة الجهاز، يقوم التطبيق بمراجعة الصور التي سبق رفعها على التخزين السحابي، ثم يحذف النسخ الموجودة على الهاتف لتوفير مساحة، بينما تظل الصور موجودة على السحابة الإلكترونية.

وشدد على أن من يريد حذف الصورة نهائيًا من الهاتف والتخزين السحابي، يجب عليه الدخول إلى الصورة نفسها والضغط على زر الحذف “Delete”، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى حذفها من الجهاز ومن النسخة الموجودة على السحابة، بخلاف استخدام خاصية إخلاء المساحة التي تزيل النسخة الموجودة على الهاتف فقط وتُبقي الصورة على السحابة.

خبير تكنولوجيا الصور حذف الصور حذف الصورة من الهاتف إخلاء مساحة الهاتف

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