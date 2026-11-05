المنسق الاعلامي لمنتخب مصر يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد مراد بيانا عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي جاء كالتالي :" بعد تفكير طويل قررت الرحيل عن منصب منسق منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد 5 سنوات، بداية من كيروش حتى الفترة الأفضل والأهم والأنجح مع كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن اللي بتمنى الدعم لهم من المسؤولين الفترة المقبلة لو عاوزين يبنوا منتخب قوي.

وأضاف: “ حاولت واجتهدت بقدر استطاعتي على تقديم الجانب الإعلامي للمنتخب بشكل مميز - كنت شغال بمفردي طوال هذه السنوات - وأهمها بطولة أمم إفريقيا بالمغرب والبطولة الأهم والأفضل في مسيرتي ومسيرة المنتخب والمصريين وهي كأس العالم، والحصول علي إشادة من فيفا بالعمل الإعلامي للبطولة وتم إرسال إيميل خاص بهذا الأمر، على الرغم من العمل بمفردي في حين أن كل المنتخبات الأخرى كانت تضم على الأقل 4 منسقين إعلاميين.”

وتابع : “كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر والتوأم، وبشكر ناس كتير كانت سبب في وجودي في هذا المكان منهم أحمد دياب وجمال علام ومحمد يحيي لطفي ووليد العطار وعلا الشافعي وعيد الفتاح عبد المنعم”.