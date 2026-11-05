سيدات مصر للرماية يحصدن «خامس العالم في قطر» بعد التفوّق على 11 منتخبًا

حقق المنتخب المصري للرماية للسيدات إنجازاً مميزاً في منافسات مسدس السيدات 10 متر، ببطولة العالم للرماية المقامة في قطر، بعدما احتل المركز الخامس في منافسات الفرق، التي أقيمت اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بمشاركة 16 منتخباً، ليؤكد المنتخب الوطني قدرته على المنافسة بقوة أمام أبرز المنتخبات العالمية.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من هالة الجوهري، ومنال سامي، وعفاف الهدهد، حيث نجحت اللاعبات في تقديم مستويات قوية مكنتهن من حصد المركز الخامس عالمياً، متفوقات على 11 منتخباً، هي فيتنام وتركيا وبلغاريا وتايبيه وهونج كونج وألمانيا وكرواتيا وأذربيجان وكازاخستان وإيطاليا ولاتفيا، وذلك من إجمالي 16 منتخباً شاركوا في المنافسات.

وشهدت المسابقة مشاركة 93 لاعبة، في منافسات قوية جمعت نخبة من أبرز لاعبات الرماية على المستوى العالمي.

حازم حسني: فخورون بما قدمته لاعبات المنتخب في بطولة العالم

ومن جانبه، أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بالنتيجة التي حققها المنتخب المصري للسيدات في منافسات مسدس 10 متر ببطولة العالم في قطر، مؤكداً أن احتلال المركز الخامس من بين 16 منتخباً، والتفوق على 11 منتخباً هي فيتنام وتركيا وبلغاريا وتايبيه وهونج كونج وألمانيا وكرواتيا وأذربيجان وكازاخستان وإيطاليا ولاتفيا، يعكس المستوى الذي وصلت إليه الرماية المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية.

وقال حازم حسني: «نعتز بما قدمته لاعبات المنتخب الوطني من أداء قوي وروح قتالية عالية، والنتيجة التي تحققت تؤكد أن الرماية المصرية تمتلك عناصر قادرة على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

وأضاف: «نثق في قدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونعمل باستمرار على توفير كل سبل الدعم والإعداد الفني لهم، من أجل مواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم مصر عالياً في البطولات العالمية، وأتوجه بالشكر للاعبات والجهاز الفني وكل من ساهم في هذا الأداء، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الاستحقاقات المقبلة».

واختتم المنتخب المصري مشاركته في منافسات مسدس السيدات 10 متر بحصيلة مميزة، تمثلت في المركز الخامس عالمياً على مستوى الفرق.