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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالبة يارا عصام بتحقيق المركز الرابع عالميًا في الرماية

لاعبة الرمايا
لاعبة الرمايا
الإسماعيلية انجي هيبة

تقدم الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة إلى الطالبة يارا عصام، الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ولاعبة نادي القناة ومنتخب مصر للرماية، بمناسبة تحقيقها إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصولها على المركز الرابع في تصفيات كأس العالم للرماية القاهرة 2026، المقامة على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للسيدات.

كما هنأها الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مشيدين بما حققته من إنجاز يعكس تميزها وقدرتها على المنافسة في المحافل الرياضية الدولية.

ونجحت يارا عصام في تحطيم الرقم القياسي القاري (AR) لمنافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للسيدات، بعدما سجلت مجموع 580 نقطة (17x)، لتحرز المركز الرابع في تصفيات كأس العالم للرماية القاهرة 2026، علمًا بأنها لم تتأهل إلى النهائي لكونها لاعبة ضمن فئة التصنيف (RPO).

وبهذا الإنجاز، حطمت يارا عصام الرقم القياسي القاري السابق، المسجل باسم اللاعبة هالة الجوهري برصيد 579 نقطة، خلال جولة الجائزة الكبرى للرماية بمدينة غرناطة الإسبانية عام 2024، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية، وتعكس ما يتمتع به اللاعبون المصريون من قدرات تنافسية على المستوى الدولي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة من إنجاز رياضي مشرف، مؤكدًا حرص جامعة قناة السويس على دعم طلابها المتميزين في مختلف المجالات، وتشجيعهم على مواصلة التفوق وتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الجامعة ومصر في المحافل الدولية.

كما أشاد بتميز الطالبة يارا عصام، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وللجامعة بأكملها، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق ومواصلة مسيرتها الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والعالمي.

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