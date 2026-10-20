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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنلندا تحصد ذهبية نهائي البندقية 300 متر للرجال بكأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

نهائي البندقية 300
نهائي البندقية 300
محمد سمير

تُوّج الفنلندي أليكسي ليبّا بالميدالية الذهبية في نهائي منافسات البندقية لمسافة 300 متر للرجال، ضمن بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، فيما حصد السلوفيني روبرت ماركويا الميدالية الفضية، وجاء السويسري باسكال باخمان سيتي في المركز الثالث ليتوج بالميدالية البرونزية.

وشهدت المنافسات تنافساً بين الرماة المشاركين على المراكز الأولى، في إطار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، وتُعد من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) لعام 2026.

ونجح الفنلندي أليكسي ليبّا في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، بعدما تصدر ترتيب النهائي، ليمنح فنلندا صدارة المنافسة في هذا التخصص.

وجاء السلوفيني روبرت ماركويا في المركز الثاني، محققاً الميدالية الفضية، بينما حل السويسري باسكال باخمان سيتي في المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية، وتكتمل منصة التتويج بثلاثة رماة من فنلندا وسلوفينيا وسويسرا.

وتأتي هذه النتيجة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تضم مسابقات متنوعة في البندقية والمسدس بمختلف المسافات والأوضاع، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة.

وتستضيف مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة منافسات البطولة، بمشاركة نخبة من الرماة والراميات من مختلف دول العالم، على أن تختتم فاعلياتها غداً الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، وفق البرنامج المعلن للبطولة.

كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة ذهبية نهائي البندقية 300 البندقية 300 متر فنلندا أليكسي ليبّا

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