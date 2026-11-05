في بيان مُقتضب .. الفصائل اليمنية تنفي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي

نفت الفصائل اليمنية حقيقة إستهداف عناصرها المدينة المنورة بصاروخ باليستي وأن عملياتها لا تستهدف سوى المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للفصائل اليمنية على منصة إكس .

ومنذ قليل ، نجحت منظومة الدفاع الجوي السعودية في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه منطقة المدينة المنورة.

وشدّدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها على أنه تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.



ويأتي هذا الاعتراض في سياق الهجمات الصاروخية المتكررة التي تشنّها الفصائل اليمنية على المناطق السعودية.

فيما يواصل التحالف تصدّيه لهذه التهديدات عبر منظومات الدفاع الجوي المنتشرة.