أثار القلق .. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنطقة البحر في قرية فيديمين بالفيوم

شهدت منطقة البحر بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم نشوب حريق أثار حالة من القلق بين الأهالي خوفا من امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنشآت المجاورة.



تحرك عاجل لمحاصرة النيران

وعلى الفور تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا بنشوب الحريق وانتقلت إلى موقع الواقعة مدعومة بمعدات الإطفاء اللازمة للتعامل مع النيران ومحاصرتها قبل انتشارها ونجحت القوات في السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المحيطة في تحرك سريع ساهم في احتواء الموقف.



ارتياح أهالي فيديمين بعد السيطرة على الحريق

وسادت حالة من الارتياح بين أهالي القرية عقب نجاح قوات الحماية المدنية في إخماد النيران والسيطرة على الحريق وسط إشادة بسرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغ ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن أسباب اندلاع الحريق أو وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الواقعة.