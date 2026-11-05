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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصرية بأمريكا: نشعر بالفخر تجاه أي مصري يحقق نجاحا دون النظر للديانة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

علقت إيمان وهمان، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الجدل المثار بشأن الاحتفاء بفوز مصريين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وعدم تداول اسم احد الأشخاص بالقدر نفسه، مؤكدة أن المقارنة بين الشخصيات على أساس الديانة تعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المجتمع الأمريكي.

وقالت إن البعض يحاول استغلال الواقعة وإثارة الجدل من خلال الادعاء بأن الاحتفاء بالمصريين المسلمين الذين حققوا نجاحًا انتخابيًا في الولايات المتحدة، دون الحديث عن الاخرين، يرجع إلى كونه مسيحيًا.

وأوضحت أن هذا الطرح غير صحيح، مشيرة إلى أن الانتماء الديني لا يمثل معيارًا للاحتفاء بالنجاحات السياسية أو المجتمعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن السبب الحقيقي أنه لم يخض انتخابات عام 2026 للفوز بمقعد في الكونجرس الأمريكي، وإنما جرى تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس 2024، بقرار من حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي.

وشددت وهمان على أن المصريين المقيمين في الولايات المتحدة يشعرون بالفخر تجاه أي مصري يحقق نجاحًا أو يصل إلى منصب مؤثر، دون النظر إلى ديانته، مؤكدة أن النجاح يستحق التقدير بصرف النظر عن الاختلافات الدينية.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن الدين لله والوطن للجميع، وأن نجاح أي مصري في الخارج يمثل مصدر فخر للمصريين، بعيدًا عن محاولات توظيف الاختلافات الدينية لإثارة الانقسام والجدل.

إيمان وهمان الانتخابات الأمريكية 2026 المصريون في أمريكا مجلس الشيوخ الأمريكي المجتمع الأمريكي

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