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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
رنا عصمت

تعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي تحتوي على الدهون الصحية والبروتين والألياف، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تجعلها اختيارا غذائيا مفيدا عند تناولها باعتدال.

ووفقا لموقع مايو كلينيك الأمريكي، يمكن أن يساعد تناول المكسرات ضمن نظام غذائي متوازن في دعم صحة القلب، خاصة أنها تحتوي على دهون غير مشبعة ترتبط بتحسين صحة الأوعية الدموية، كما تتميز بعض أنواعها باحتوائها على عناصر غذائية مهمة.

المكسرات وصحة القلب.. هل تناولها صباحًا أفضل أم مساءً؟ | المصرى اون لاين

ما أبرز فوائد المكسرات لصحة القلب؟

الجوز: يحتوي على نسبة جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب.

اللوز: يوفر الدهون الصحية والألياف وبعض المعادن المهمة للجسم.

البندق: يحتوي على دهون غير مشبعة وفيتامين E.

الفول السوداني: يوفر البروتين والدهون الصحية، رغم أنه من البقوليات وليس المكسرات من الناحية النباتية.

وتشير الدراسات إلى أن الكمية المناسبة للبالغين تتراوح بين 4 و6 حصص من المكسرات غير المملحة أسبوعيا، وتقدر الحصة الواحدة بحفنة صغيرة تبلغ نحو 28 جراما.

ومن الأفضل اختيار المكسرات النيئة أو المحمصة دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو السكر، مع الانتباه إلى أن سعراتها الحرارية مرتفعة نسبيا، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها.

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فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

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