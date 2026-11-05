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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 5 آلاف

ايبولا
ايبولا

أعلنت تقارير صحفية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل استمرار تسجيل إصابات جديدة واتساع نطاق انتشار المرض في عدد من المناطق.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5163 حالة، في تطور يعكس خطورة الوضع الصحي الذي تواجهه البلاد.

وفي أحدث البيانات المنشورة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بتاريخ 3 نوفمبر 2026، سجلت الكونغو الديمقراطية 10 آلاف و532 إصابة مؤكدة، بينها 5126 وفاة، وفق بيانات حتى الأول من نوفمبر، ما يشير إلى استمرار تصاعد الحصيلة. 

وامتد انتشار الفيروس إلى 8 مقاطعات كونغولية، أبرزها إيتوري وشمال كيفو، اللتان سجلتا النسبة الأكبر من الإصابات والوفيات، وسط تحديات تواجه جهود احتواء التفشي ومتابعة المخالطين.

وتشير البيانات الصحية إلى أن خطورة الوضع ترتبط بارتفاع معدل الوفيات، إلى جانب استمرار انتقال العدوى داخل المجتمعات المحلية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب الأوضاع الأمنية وضعف الإمكانات الصحية.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل إلى الإنسان من خلال ملامسة دماء أو سوائل جسم المصابين، أو الأسطح والأدوات الملوثة، كما يمكن أن ينتقل بين الأشخاص عبر الاتصال المباشر.

وتتواصل الجهود الصحية لمراقبة المصابين وتتبع المخالطين وعزل الحالات المشتبه بها، في محاولة للحد من انتشار العدوى ومنع انتقالها إلى دول أخرى.

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