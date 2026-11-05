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الحرس الثوري الإيراني: ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز

ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز
ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور أحد الممرات الملاحية جنوب مضيق هرمز، ما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع حريق على متنها، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن بيان للحرس الثوري.

وأوضح البيان الإيراني أن الناقلة كانت تحاول المرور عبر مسار بحري تصفه طهران بأنه غير مصرح به، مشيراً إلى أن الحادث وقع أثناء محاولة السفينة عبور المنطقة، في ظل القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق.

وفي حادث منفصل، أفاد الحرس الثوري باشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة أخرى أثناء خروجها من مسار ملاحي في الجزء الشرقي من المضيق، كما امتد الحريق إلى قاطرة بحرية اقتربت من الناقلة للمساعدة في عمليات الإطفاء، بحسب الرواية الإيرانية.

ولم يكشف الإعلان عن أسماء السفن أو جنسياتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يقدم تفاصيل مؤكدة بشأن مصير أفراد الأطقم أو وقوع إصابات بشرية.

الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط مضيق هرمز الممرات الملاحية انفجار

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