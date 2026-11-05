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الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بمضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بمضيق هرمز

حريق ناقلة نفط
حريق ناقلة نفط
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية في منطقة مضيق هرمز، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني في الممر البحري الاستراتيجي، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لتجارة النفط العالمية.

ويأتي الإعلان في ظل سلسلة من الحوادث البحرية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، إذ تحدثت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري عن تعرض سفن تجارية لانفجارات وحرائق أثناء عبورها مسارات وصفها الجانب الإيراني بأنها غير مصرح بها.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، أمس، تعرض أربع ناقلات نفط لألغام بحرية أثناء محاولتها عبور ممر جنوبي المضيق، مشيراً إلى اندلاع النيران فيها، فيما قال إن سفينتين أخريين جرى إيقافهما. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بصورة مستقلة من تلك الرواية. 

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره جزء مهم من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وتزامنت هذه التطورات مع حادثة منفصلة تتعلق بقاطرة بحرية تُدعى «سيلات ستورم» (SELAT STORM)، إذ أفادت نشرة الملاحة البحرية NAVAREA IX بتعرضها لحادث أمني وغرقها بالقرب من جزيرة أم الغنم، على مسافة تقارب 0.6 ميل بحري غرب الجزيرة، في 2 نوفمبر الجاري. 

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية تصريحات الحرس الثوري بشأن اشتعال النيران في ناقلات نفط نتيجة انفجارات واصطدامات بألغام بحرية، لكنها أوضحت أن هذه الروايات لم تخضع للتحقق المستقل. 


وتثير الحوادث المتكررة مخاوف من اتساع نطاق المخاطر التي تواجه السفن التجارية، خصوصاً مع تزايد التحذيرات الملاحية واحتمالات تعرض أطقم السفن للخطر، فضلاً عن المخاطر البيئية الناجمة عن تسرب النفط أو غرق الناقلات المحملة بالخام.

ويمثل مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية في تجارة الطاقة العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويؤدي أي اضطراب طويل في حركة العبور عبره إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن احتمالات انعكاسه على أسعار النفط والأسواق الدولية.

وتبقى هوية الناقلتين وأسباب الحرائق وحجم الأضرار وحالة الأطقم بحاجة إلى تأكيد مستقل، كما لا تتوافر أدلة منشورة تثبت أن حادثة غرق القاطرة مرتبطة مباشرة بحوادث الناقلات.

الحرس الثوري الإيراني إيران مضيق هرمز تجارة النفط العالمية الحوادث البحرية

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