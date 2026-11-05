زيلينسكي يعلق على خسارة ترامب في انتخابات التجديد النصفي.. ماذا ينتظر الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تسهم المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في زيادة الدعم العسكري والمالي المقدم إلى بلاده، في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة «ZDF» الألمانية، إنه يأمل أن تصب التغييرات التي ستترتب على سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس الأمريكي، اعتبارا من العام المقبل، في مصلحة كييف، وأن تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الأمريكي الأوروبي.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يقدر مواقف الجمهوريين أيضا، لكنه أشار إلى أن الديمقراطيين يتحدثون بوضوح أكبر بشأن دعم أوكرانيا وتقديم المساعدات لها، مؤكدا أن هناك أملا في ظهور توازن جديد للقوى السياسية داخل الولايات المتحدة ينعكس إيجابا على بلاده.

زيلينسكي يراهن على زيادة المساعدات الأمريكية

وأوضح زيلينسكي أن حصول أوكرانيا على دعم مالي وعسكري أمريكي قوي من شأنه أن يترك تأثيرا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أهمية استمرار الدعم الغربي في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وتأتي تصريحات زيلينسكي عقب خسارة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيطرة على مجلسي الكونجرس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة لأوكرانيا، في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين زيلينسكي وترامب خلال الفترة الماضية، على خلفية الخلافات بشأن مسار الحرب مع روسيا وشروط التسوية السياسية.

مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا

وفي سياق متصل، تستعد الولايات المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في أبوظبي، لبحث إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.

ويرى زيلينسكي أن التغيرات داخل الكونجرس الأمريكي قد تفتح المجال أمام تعزيز الموقف الأوكراني، في وقت تسعى فيه كييف إلى ضمان استمرار الدعم الدولي خلال المرحلة المقبلة.