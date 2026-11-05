خلال الفترة المقبلة.. إعلامي يكشف عن تغييرات إدارية جديدة داخل الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود تحركات إدارية جديدة داخل النادي الأهلي، قد تشهدها الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب تسود أروقة القلعة الحمراء بشأن إمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى الهيكل الإداري للنادي.

وقال خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن هناك تحركات تتم داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي، تتعلق بتغييرات إدارية محتملة، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة هذه التحركات أو التفاصيل الخاصة بها.

وأضاف أن إدارة الأهلي تفرض حالة من السرية الشديدة حول هذا الملف، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الأسماء التي قد تشملها التغييرات المنتظرة، أو المناصب الإدارية التي يمكن أن تشهد تعديلات خلال المرحلة المقبلة.

إدارة الأهلي تلتزم السرية بشأن التغييرات المنتظرة

وأشار الغندور إلى أن التحركات الجارية داخل النادي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن، سواء فيما يتعلق بإمكانية الاستعانة بعناصر جديدة في بعض المناصب، أو إجراء تعديلات على الهيكل الإداري الحالي، مؤكدًا أن الصورة لا تزال غير مكتملة بشأن القرارات المنتظرة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يترقب فيه أعضاء وجماهير النادي الأهلي أي مستجدات تتعلق بالملف الإداري، خاصة أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة ترتيب لبعض الملفات داخل النادي، بما يتناسب مع متطلبات العمل خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل بشأن التحركات الإدارية داخل الأهلي خلال الأيام المقبلة، مع الكشف عن طبيعة التغييرات المحتملة والأسماء المرتبطة بها، في ظل استمرار التكتم داخل إدارة النادي على هذا الملف.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من النادي الأهلي بشأن إجراء تغييرات إدارية أو تحديد موعد لاتخاذ قرارات في هذا الشأن