حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود توتر بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، على خلفية أزمة محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن إقامة مباريات كأس مصر في هذا التوقيت جاءت لتجنب صدام جديد بشأن موعد انضمام لاعبي الأهلي إلى معسكر المنتخب المقبل.

الاهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "هناك حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن، منذ الأزمة المتعلقة بمحمد الشناوي".

وأضاف: "من المعتاد أن يحصل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام إضافية قبل المعسكرات، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة".

وأوضح:" النائب أحمد دياب يبذل مجهودًا كبيرًا من قبل كأس العالم بعام، وقد شاهدت بنفسي جهوده مع الجهاز الفني في أكثر من موقف وتوفير أكبر أيام للمنتخب".

وأوضح: "في التوقف الحالي، لا توجد أي أيام إضافية، يبدأ المعسكر يوم 9 نوفمبر، وتقام مباراة الذهاب أمام مالاوي يوم 13 نوفمبر على استاد القاهرة، ثم مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر في مالاوي".

وأشار شبانة إلى أن الأزمة السابقة بين الأهلي والجهاز الفني للمنتخب أثرت على التنسيق بشأن المعسكر، قائلًا: "بعد الأزمة المتعلقة بمحمد الشناوي، وما حدث خلالها، أصبح هناك موقف من النادي الأهلي تجاه الجهاز الفني للمنتخب، وكأن الأهلي يقول إنه لن يترك لاعبيه خلال التوقف الدولي قبل موعده، ولن يمنحهم ثلاثة أو أربعة أيام إضافية".

وأضاف: "الجهاز الفني اعتاد الحصول على هذه الأيام الإضافية، ولذلك أرى أن اتحاد الكرة وضع مباريات كأس مصر في هذا التوقيت لتجنب الصدام بين النادي الأهلي والكابتن حسام حسن".

وتابع: "أرى أن من يدير هذا الملف يجب أن يكون شخصًا عاقلًا وواعيًا، حتى لا يحدث صدام جديد في المعسكر المقبل. فالجهاز الفني قد يطلب انضمام اللاعبين قبل الموعد، بينما يرفض الأهلي ويكتفي بمنحهم الفترة المحددة للتوقف الدولي".

وأوضح: "لهذا السبب أُقيمت مباريات كأس مصر في هذا الموعد، بهدف منع حدوث أزمة جديدة. الزمالك سيلعب يوم الجمعة 6 نوفمبر، والأهلي يوم السبت 7 نوفمبر، ثم يعلن الكابتن حسام حسن القائمة يوم 8 نوفمبر، ويبدأ المعسكر يوم 9 نوفمبر، على أن يخوض المنتخب مباراته الأولى يوم 13 والثانية يوم 17 نوفمبر".

واختتم شبانة: " أرى أن السر وراء إقامة مباريات كأس مصر في هذا التوقيت هو تجنب صدام جديد بين الأهلي والجهاز الفني للمنتخب".