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وزير الري: تشكيل لجنة مصرية سودانية لحصر أضرار السد الإثيوبي والمطالبة بالتعويضات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الري: تشكيل لجنة مصرية سودانية لحصر أضرار السد الإثيوبي والمطالبة بالتعويضات

هاني سويلم
هاني سويلم
عادل نصار

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تعزيز التعاون المائي بين مصر والسودان، من خلال خطوات جديدة تستهدف الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون يشمل تشكيل لجنة مشتركة لحصر وتقييم التأثيرات السلبية للسد الإثيوبي غير الشرعي على مصر والسودان، وتحديد الأضرار الناتجة عن الإجراءات الأحادية الإثيوبية، والمطالبة بالتعويضات المستحقة من الجانب الإثيوبي.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون المصري السوداني يتضمن تنفيذ مشروعات تنموية، وإعادة تأهيل خزان جبل الأولياء، إلى جانب استئناف أعمال البعثة المشتركة ببحيرة السد العالي، بعد توقفها منذ عام 2013.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في إدارة السدود وتبادل البيانات، ومواصلة العمل من أجل تحقيق التوافق بين جميع دول حوض النيل.

هاني سويلم وزير الري سد اثيوبيا

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