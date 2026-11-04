إلهام شاهين تقاضي مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة.. خاص

قررت الفنانة إلهام شاهين رفع دعوى قضائية على المستشار مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة بشأنها.

وأكدت إلهام شاهين فى تصريح خاص : سأقوم برفع دعوى قضائية على مرتضى منصور.

إلهام شاهين : لا أحد فوق القانون

وقد وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر لكل من ساندها وحرص على دعمها خلال أزمتها الأخيرة، حيث شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من رسائل التضامن التي تلقتها من جمهورها، والتي تجاوزت 80 رسالة وتعليقًا حملت كلمات المساندة والتأييد لها.

وعلقت إلهام شاهين، على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»قائلة: «لا أحد فوق القانون.. ومصر بلد محترمة تحترم نسائها وتحترم كرامة كل إنسان مصرى.. ولازم الحق ينتصر بإذن الله.. شكرا من القلب لكل الداعمين الشرفاء المحترمين».

وبدأت تفاصيل الأزمة، إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين، خلال مشاركتها في افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، انتقدت خلالها بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير أشخاص في الشوارع ونشر مقاطع لهم، كما أعربت عن استيائها من أسلوب التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وتطرقت إلى ما وصفته بوجود لجان مأجورة تستهدف الفن والفنانين.

وأثارت تصريحات إلهام شاهين، ردود فعل كبيرة، حيث دخلت على إثرها في سجال مع أحد الشخصيات العامة الذي رد عليها بتصريحات حادة، اعتبرتها مسيئة.