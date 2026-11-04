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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبير قواس.. أول أمريكية من أصل فلسطيني ومحجبة تفوز بمقعد في مجلس شيوخ نيويورك بنسبة 75%

الناشطة المجتمعية عبير قواس
الناشطة المجتمعية عبير قواس
أمنية رشاد الجلوي

حققت الناشطة المجتمعية عبير قواس فوزًا تاريخيًا في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما حصدت نحو 75% من الأصوات في سباق الدائرة الانتخابية رقم 12، لتصبح أول أمريكية من أصل فلسطيني تُنتخب لعضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك، وأول امرأة محجبة تفوز بمقعد في المجلس.


وحسمت قواس السباق الانتخابي مع فرز 90% من الأصوات، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي أعلنت فوزها بعد تقدمها بفارق كبير على منافسيها.


وعقب إعلان النتائج، نشرت قواس رسالة عبر منصة «إكس»، أكدت فيها أنها وأنصارها صنعوا التاريخ، في إشارة إلى أهمية فوزها على مستوى تمثيل الجالية الفلسطينية والمسلمين في الحياة السياسية الأمريكية.


وتنتمي قواس إلى منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، التي حققت مكاسب سياسية لافتة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، وكانت قواس واحدة من مرشحي المنظمة في انتخابات التجديد النصفي.


وخاضت حملتها الانتخابية تحت شعار «تمويل الكرامة ومحاربة الدمار»، مستندة إلى برنامج يدعو إلى توفير الرعاية الصحية للجميع، وتحسين خدمات النقل العام، وإتاحة السكن بأسعار معقولة، إلى جانب مكافحة تغير المناخ وحماية حقوق المهاجرين ورفض تخصيص الأموال لتمويل الحروب.


وحظي ترشحها بدعم عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينها عمدة نيويورك زهران ممداني، والسيناتور بيرني ساندرز، والنائبة رشيدة طليب، في مؤشر على تنامي حضور التيار التقدمي المؤيد للحقوق الفلسطينية داخل المشهد السياسي الأمريكي، بحسب موقع «ميدل إيست آي».


15 عامًا من النشاط الحقوقي


وقبل دخولها المعترك السياسي، أمضت عبير قواس أكثر من 15 عامًا في العمل التنظيمي والدفاع عن حقوق العمال والمهاجرين والفلسطينيين، واكتسبت خبرة في العمل المجتمعي والمؤسسات الحقوقية داخل نيويورك.
وعملت قواس في الجمعية العربية الأمريكية بنيويورك، التي ساهمت في جهود إقرار قانون للسلامة المجتمعية، عزز الحماية من التنميط الشرطي ودعم الشفافية في عمل جهاز شرطة المدينة.
كما عملت في مركز «كلير» التابع لجامعة مدينة نيويورك، الذي يقدم خدمات التمثيل القانوني للأشخاص المتضررين من سياسات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.


وتقول قواس إن وعيها السياسي تشكل خلال نشأتها في حي عربي من الطبقة العاملة، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وما صاحبها من تداعيات على المجتمعات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة.


حملة لمواجهة تمويل الاستيطان الإسرائيلي


وفي عام 2023، شاركت قواس في تحالف من الناشطين سعى إلى الضغط على السلطات المحلية لوقف التمويل الذي يدعم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن التحالف رصد جمعيات أمريكية جمعت ملايين الدولارات لإرسال مستوطنين يهود إلى الضفة الغربية، بهدف الإقامة في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية، وهو ما اعتبرته مخالفًا للقانون الدولي.


كما ساهمت في إطلاق حملة «ليس على نفقتنا»، التي تستهدف منع المنظمات غير الربحية في ولاية نيويورك من تمويل جهات تدعم الاحتلال الإسرائيلي.


وتعاونت قواس في هذا المشروع مع زهران ممداني، عندما كان عضوًا في الجمعية التشريعية للولاية، والسيناتور جاباري بريسبورت، الذي تولى رعاية وصياغة مشروع القانون في مايو من العام نفسه.
وحمل المشروع اسم «إنهاء تمويل نيويورك لعنف المستوطنين الإسرائيليين»، لكنه لم يتحول إلى قانون بسبب معارضة واسعة من عدد من المشرعين.


تجربة عائلية وراء موقفها من الهجرة


وُلدت عبير قواس ونشأت في حي بروكلين بمدينة نيويورك، لوالدين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي، وكانا آنذاك دون وثائق إقامة قانونية.
وتقول قواس إن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلت والدها عندما كانت في الصف السابع، واحتجزته لمدة ثلاث سنوات قبل ترحيله إلى الأردن، الأمر الذي ترك آثارًا اقتصادية ونفسية عميقة على الأسرة، واضطر أشقاءها إلى العمل في سن مبكرة لمساعدة والدتهم.
وانطلاقًا من تجربتها الشخصية، تتعهد قواس بالعمل على إنهاء تعاون ولاية نيويورك مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، من خلال تمرير مشروع «قانون نيويورك للجميع»، الذي يستهدف منع الوكالات الحكومية والمحلية من التعاون مع السلطات الفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية.
وتؤكد قواس أن قضايا الهجرة لا تتعلق بالمعتقل وحده، بل تمتد آثارها إلى أسرته بالكامل، معتبرة أن غياب فرد واحد بسبب الاحتجاز أو الترحيل قد يغير حياة عائلة بأكملها.

الناشطة المجتمعية عبير قواس انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك صحيفة «نيويورك تايمز» مواجهة تمويل الاستيطان الإسرائيلي

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