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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لشقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

عاقبت محكمة جنايات سوهاج شقيقين بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزلهما بدائرة مركز جرجا، في محاولة للبحث عن كنوز أثرية بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2026، عندما كشفت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية عن قيام شقيقين، يعملان عاملين، بممارسة أعمال الحفر داخل مسكنهما بمركز جرجا، بحثًا عن الآثار، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات أن المتهمين «م.م» و«ع.م» اتخذا من منزلهما مكانًا لأعمال التنقيب، وبدآ في استخدام أدوات الحفر للوصول إلى ما قد تحتويه الأرض من مقتنيات أثرية، وهو ما استدعى فحص المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين، وتمكنت من القبض عليهما داخل نطاق مركز جرجا، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع.

وبمواجهة الشقيقين بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط، أقرا بارتكاب أعمال الحفر، واعترفا بأن الغرض منها كان البحث عن الآثار واستخراجها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب استكمال التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى محكمة جنايات سوهاج، التي نظرت القضية وانتهت إلى معاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، ليصل إجمالي الغرامات المقررة عليهما إلى مليون جنيه، عن اتهامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مسكنهما بمركز جرجا.

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