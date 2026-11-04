ماس كهربائي يشعل النيران بسيارة ملاكي بالطريق الزراعي الغربي في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق مفاجئ داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق، بعدما فوجئ قائدها بتصاعد أدخنة من مقدمة السيارة، أعقبها اشتعال النيران، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز البلينا، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يمتلكها شخص في العقد الرابع من العمر، ومقيم بدائرة مركز البلينا، بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من غطاء محرك السيارة، قبل أن تمتد النيران إلى مقدمتها، ما دفع إلى الاستعانة بالقوات المختصة للتعامل مع الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، قبل امتداده، وأسفر الحادث عن احتراق الجزء الأمامي من السيارة والإطارات والمقاعد الأمامية، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك السيارة، أيد ما جاء بالفحص، مرجحًا أن يكون سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي في توصيلات بطارية السيارة، وهو ما أدى إلى تصاعد الأدخنة واشتعال النيران بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وملابساته.