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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيناتور الديمقراطي «أوسوف» يفوز بإعادة انتخابه في ولاية جورجيا الأمريكية

السيناتور جون أوسوف
السيناتور جون أوسوف
خاطر عبادة

فاز السيناتور جون أوسوف الديمقراطي عن جورجيا ليتم انتخابه لولاية أخرى في مجلس الشيوخ متغلبا على منافسه النائب الجمهوري مايك كولينز، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وكانت جورجيا واحدة من الفرص القليلة المتاحة للحزب الجمهوري لانتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ كونها ولاية فاز بها الرئيس ترامب في عام 2024، لكن إعادة انتخاب أوسوف لم تكن موضع شك جدي حيث حافظ على تقدمه المستمر في استطلاعات الرأي وتفوق بسهولة على منافسه في جمع التبرعات طوال الحملة.

ويعد أوسوف نجما صاعدا بين الديمقراطيين منذ فوزه بمقعد شاغر في مجلس الشيوخ عن جورجيا عام 2020 مما ساهم في منح الحزب أغلبية ضئيلة حينها، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وأصبح محورا لتكهنات متزايدة حول ترشحه للرئاسة.

ورفض السيناتور مرارا هذه التكهنات مؤكدا أنه غير مهتم بالترشح لمنصب أعلى وأن تركيزه منصب على الفوز بإعادة انتخابه، وخلال مناظرة مع كولينز الشهر الماضي تعهد بالبقاء في منصبه طوال فترة ولايته التي تمتد لست سنوات في حال إعادة انتخابه.

فوز الديمقراطي مارك وارنر عن ولاية فيرجينيا

 

كما فاز الديمقراطي مارك وارنر، في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فرجينيا يوم الثلاثاء، متغلباً على منافسه الجمهوري بيرت ميزوساوا.

وبهذا، يحصل وارنر على ولاية رابعة في مجلس الشيوخ، حيث يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، وفق "أسوشيتد برس، أما ميزوساوا فهو لواء متقاعد من الجيش وأحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب أفغانستان.

ويأتي فوز وارنر في ولاية تضم واحدة من أكبر تجمعات الموظفين الفيدراليين، الذين كانوا الأكثر تضرراً من مساعي الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية في مطلع فترته الرئاسية الثانية. 

السيناتور جون أوسوف الديموقراطيين ولاية جورجيا انتخابات الكونجرس

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