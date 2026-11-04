إصابة مسن وابنته.. خلافات الجيرة ولهو الأطفال تتحول لمشاجرة دامية في جرجا.. والداخلية تتدخل

تحولت خلافات الجيرة ولهو الأطفال إلى مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما تطورت مشادة كلامية إلى تبادل للسب والضرب، وأسفرت الواقعة عن إصابة رجل في العقد السادس من العمر وابنته، وسط اتهامات بالاعتداء باستخدام عصا خشبية «شومة».

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة يضمان طرفًا أول مكونًا من رجل في العقد السادس من العمر، يعاني من جلطة دماغية، وابنته التي أصيبت بكدمة وتورم بالذراع الأيسر والعين اليسرى، بينما ضم الطرف الثاني شخصين في العقد الثاني من العمر، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز جرجا.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات الجيرة ولهو الأطفال كانت وراء نشوب المشاجرة، بعدما بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للسب والضرب، واتهم الطرف الأول الشخصين من الطرف الثاني بالتعدي عليهما والتسبب في إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما جرى التحفظ على عصا خشبية «شومة» ضمن المضبوطات المرتبطة بالواقعة، فيما تمسك المصابون بأقوالهم بشأن تعرضهم للاعتداء خلال المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤوليات القانونية.