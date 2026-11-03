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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن الشرقية يبدأ لقاءات جماهيرية للاستماع إلى مطالب المواطنين

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
محمد الطحاوي

تنفيذاً لتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب والذي كلف بإلزام نواب الحزب بعقد اجتماعات شهرية داخل مقرات الحزب لاستقبال المواطنين والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم بدأت الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية تنفيذ توجيهات قيادات الحزب بعقد اللقاءات الجماهيرية الدورية مع المواطنين حيث عقدت اللقاء الجماهيري الأول بمقر الحزب بمدينة الزقازيق لاستقبال طلبات الأهالي والاستماع إلى مشكلاتهم.

أُقيم اللقاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وبحضور الدكتور أحمد الجوهري أمين مساعد الحزب والأستاذ أحمد جبر أمين أمانة الشئون الاقتصادية والمحاسب هيثم السيوري امين أمانة الاتصالات والمهندس فتحي بنداري أمين مدينة الزقازيق والأستاذ سيد بركات أمين الحزب بمركز الزقازيق.

وشهد اللقاء استقبال عدد من طلبات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم في مختلف القطاعات حيث تم بحث الطلبات المقدمة من المواطنين وتجميعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع بدء متابعتها والتواصل مع الجهات التنفيذية المختصة للعمل على سرعة حلها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب امين الحزب بالشرقية أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقاً من مسؤولية الحزب تجاه المواطنين وحرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم مشيراً إلى أن استقبال الطلبات لن يكون مجرد إجراء شكلي بل ستتم متابعة كل طلب والعمل على إيجاد حلول فعلية للمشكلات المطروحة بالتنسيق مع نواب الحزب والمسئولين والجهات المختصة.

وأضاف أن اللقاءات الجماهيرية ستتواصل بشكل شهري بمقر الحزب لاستقبال أهالينا والاستماع إليهم ومتابعة مطالبهم.

حزب مستقبل وطن اجتماعات شهرية الأعباء عن كاهلهم

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