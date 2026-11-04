هل قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟.. تعرف على الأحاديث الواردة في قراءتها قبل النوم

هل قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ سؤال يشغل بال كثير من المسلمين، خاصة أن سورة الملك من السور القرآنية التي وردت في فضلها أحاديث نبوية، وتُعرف بأنها المنجية والمانعة، لما لها من فضل عظيم في حماية صاحبها وطلب المغفرة له؛ لذا نعرض في السطور التالية فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة كما وضحت دار الإفتاء.

هل قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟

وردت أحاديث نبوية في فضل سورة الملك، وأنها تشفع لصاحبها حتى يُغفر له، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ"، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

كما ورد في فضلها أنها المانعة والمنجية من عذاب القبر، وقد ذكر العلماء أحاديث وآثارًا في ذلك، وبيّنوا فضل المداومة على قراءتها.

ما صحة حديث سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟

من جانبه، قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضل هذه السورة، حين مر رجل على قبر فسمع من يقرأ سورة الملك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «نعم هي المنجية»، أي التي تنجي الإنسان من عذاب القبر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سورة الملك عدد آياتها ثلاثون آية، ويُستحب للإنسان أن يداوم على قراءتها يوميًا، لما فيها من فضل عظيم وأثر في طمأنينة القلب.

كما رد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في سورة الملك: "مَن قرأَ تباركَ الذي بيدِه الملكُ كلَّ ليلةٍ، منعه اللهُ بها من عذابِ القبرِ".

سنن نبوية قبل النوم

من أذكار النوم الواردة عن النبي هو أن تقرأ آية الكرسي كاملة قبل النوم، وقد ورد في صحيح البخاري أن من قرأها حين يأوي إلى فراشه يكون عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

كما يستحب للمؤمن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه، ونفث فيهما، وقرأ السور الثلاث، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات.

ويفضل ضمن أكار النوم أن نقرأ أدعية النوم، ومنها: «باسمك اللهم أموت وأحيا»، ومنها ما جاء أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عند النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».