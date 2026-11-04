استطلاع: المعاناة الاقتصادية تتصدّر أولويات الناخب الأمريكي

ارتفعت نسبة إقبال الناخبين بشكل ملحوظ مع إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونجرس التي ستحدّد السيطرة عليه ومسار السنوات الأخيرة من ولاية دونالد ترامب.

وبما أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة من بين أهم القضايا التي تشغل بال الناخبين ينظر إلى هذه الانتخابات على نطاق واسع على أنها استفتاء على ولاية ترامب الرئاسية الثانية، وقد أدى استياء الناخبين إلى تحويل المنافسة حتى في الولايات الجمهورية التقليدية إلى منافسة حامية.

79 % يعانون من التضخم

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة بي بي سي البريطانية أن غالبية الناخبين يقولون إن التضخم سبب معاناة الأمريكيين.

وسأل القائمون على الاستطلاع عن تأثير ارتفاع الأسعار على حياة الناس، وقال ما يقرب من ثمانية من كل عشرة ناخبين 79% إن التضخم تسبب لهم ولأسرهم في معاناة شديدة أو متوسطة في العام الماضي، فيما قال 21% إنه لم يسبب لهم أي مشقة.

البنزين والغذاء يتصدران المخاوف واتهام لسياسات ترامب

وأعربت أغلبية الناخبين 59% عن قلقهم الشديد بشأن تكلفة البنزين والديزل، وقدمت نسبة مماثلة 58% نفس الجواب بشأن تكلفة المواد الغذائية والبقالة.

وقال أكثر من ستة من كل عشرة مستجيبين 62% إنهم يعتقدون أن الأسعار المرتفعة عن المعتاد كانت بسبب سياسات الرئيس ترامب، بينما قال 38% إن ذلك يعود إلى عوامل خارجة عن سيطرته.

استطلاع CNN: الاقتصاد أولا

وفي ذات السياق نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية استطلاعًا يؤكد أن الملف الاقتصادي سيطر على أولويات الناخب الأمريكي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس ترامب بلغت 38%، وأن نحو 39% من الناخبين صوتوا بناء على وضع الاقتصاد، ونحو 32% صوتوا بناء على وضع الديمقراطية، بينما صوت 14% فقط بناء على ملف الهجرة و4% فقط بناء على السياسة الخارجية.